توكلنا يوضح طريقة تعديل أو إضافة العنوان الوطني

المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، طريقة تعديل أو إضافة العنوان الوطني عبر التطبيق.

ونشر التطبيق مقطع فيديو على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” أوضح من خلاله خطوات تعديل أو إضافة العنوان الوطني كالتالي:

-التوجه إلى القائمة الرئيسة

-اختيار “خدمات”.

-التوجه إلى العنوان الوطني.

-إضافة عنوان جديد.

طريقة الإضافة والتعديل على عنوانك الوطني من توكلنا 👇😌#التحديث_الجديد_لتوكلنا pic.twitter.com/3JikidRXu9 — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) January 26, 2021

ولفت التطبيق إلى إمكانية حذف التابعين أو المكفولين بالضغط على أيقونة حذف، كما يمكن الحصول على العنوان الوطني بصيغة pdf لطباعته.

خطوات إنشاء حساب بتطبيق توكلنا

-تحميل تطبيق توكّلنا على الهاتف الذّكيّ

-تشغيل توكّلنا من قائمة التّطبيقات ثمّ الضّغط على تسجيل جديد.

-كتابة المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي.

-إدخال رمز التحقّق الذي تمّ إرساله إلى الهاتف ثمّ النّقر على زرّ المتابعة.

-إنشاء كلمة المرور الجديدة والنّقر على التّالي ثمّ تحديد مكان الإقامة على الخريطة.

-تحديد التّابعين الموجودين في ذات مكان الإقامة.

-الإجابة عن الأسئلة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي لإتمام عمليّة التّسجيل.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبؤة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.







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