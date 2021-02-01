جراح يفسر استجابة خالد سامي للمثيرات الخارجية بعد غيبوبة 18 يومًا

المواطن- محمد داوود - جدة

بعد استجابة الفنان خالد سامي للمثيرات الخارجية، عقب دخوله في غيبوبة دامت قرابة 18 يومًا رأى استشاري الجراحة العامة الدكتور عبدالله أحمد، أن مرضى زراعة الأعضاء وخصوصًا الكبد والقلب والرئة يحتاجون إلى مزيد من الوقت حتى يتعافون تمامًا ويتأقلمون مع الأعضاء المزروعة في أجسادهم.

حدوث الانتكاسات أمر وارد

وبين الدكتور أحمد لـ”المواطن“، أن حدوث الانتكاسات واردة عند زارعي الأعضاء في حالة وجود أكثر من مشكلة في نفس الوقت -مثلًا- الكبد والكلى، أو الكبد والقلب، إذ إنهم يحتاجون إلى عناية صحية فائقة لمتابعة جميع الأعضاء الحيوية وهي (الكبد، القلب، الكلى) بجانب تناول الأدوية المثبطة للمناعة لمنع حدوث أي رفض للعضو المزروع.

عمليات الزراعة صعبة

وعن سؤالنا حول عملية زراعة الكبد قبل شهور للفنان خالد سامي وتدهور حالته قبل أيام يقول الجرّاح أحمد: كما أشرت عمليات الزراعة تعد من أصعب العمليات ليس فقط في إجرائها، بل في تأقلم المريض بعد ذلك؛ لأن هذه المرحلة تعد أهم المراحل التي يتعايش فيها المريض مع العضو الجديد، ولكن تزداد مشاكل المريض أكثر – كما أشرت – إذا هناك أكثر من مشكلة صحية، ففي حالة الفنان خالد سامي “شفاه الله وعافاه” نجد أنه يشكو من عدة مشاكل صحية في وقت واحد، وهو ما يجعله قد يتعرض لبعض المتاعب، لذا ينصح دائمًا طوال تلك الفترة بعدم التعرض لأي عدوى خارجية، وتناول الأدوية المثبطة للمناعة في مواعيدها، التواصل مع الطبيب المعالج.

الفيروسات تدمر المناعة

وأكد الدكتور أحمد، أن الفرد بعد مرور العام الأول من إجراء الزراعة يكون في حال أفضل من السابق إذا ليس هناك مشاكل صحية أخرى، ولكن أهم ما ينصح به هو تناول الأدوية في مواعيدها والحرص على الكشف الدوري وعدم التعرض لأي شكل من أشكال العدوى – مثلًا- الأنفلونزا الموسمية لأن الفيروسات عادة تدخل في أجساد المرضى بسهولة بسبب ضعف المناعة.

استجابة خالد سامي للمؤثرات

إلى ذلك تصدر الفنان خالد سامي اليوم الاثنين، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي جوجل بعد أنباء عن تحسن طرأ على حالته الصحية.

وكتبت المعلمة عائدة العتيبي زوجة خالد سامي في تغريدة لها عبر موقع تويتر للتدوينات القصيرة : “بشاير الخير هلّت علينا بعد 18 يومًا من الترقب، بدأ خالد سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية”.

وتابعت عائدة العتيبي: “إن الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني، فالحمد لك ربي على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء شكرا للجميع”.

وتداول رواد موقع «تويتر» أنباء عن رفع أجهزة التنفس الصناعي عن الفنان المحبوب داخل العناية المركزة، وبدأ في تحريك أطرافه وعينيه.

أشعة الرنين المغناطيسي

وقبل أيام أوضحت عائدة العتيبي أن زوجها أجرى أشعة رنين مغناطيسي، كشفت عن وجود 3 جلطات صغيرة بالدماغ، لكن هذه النتائج لم تكن سببًا في الغيبوبة غير الواضحة، على حد تعبيرها.

التعرض لانتكاسة صحية

ويتواجد سامي في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، والذي نقل إليه قبل قرابة 20 يومًا إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، ثم دخوله في غيبوبة ومكوثه بالعناية المركزة.

وكان الفنان السعودي تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من المشكلات الصحية، التي أجبرته على دخول المستشفى عدة مرات، حيث كان يعاني من تليف في الكبد، تطور لاحقًا إلى فشل كلوي، اضطره إلى الخضوع لعمليات غسيل الكلى، وهو ما أثر كثيرًا في حالته الصحية.







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