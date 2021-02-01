رجل يحمل سكينًا يهاجم ركاب محطة مترو بروكسل

المواطن - متابعة

هاجم رجل يحمل سكينًا عددًا من ركاب مترو الأنفاق في عاصمة بلجيكا بروكسل وسط أنباء عن سقوط جرحى ومصابين.

وقالت قناة RTBF نقلًا عن الشرطة البلجيكية مساء اليوم الاثنين إن هناك عددًا من الضحايا دون تحديد هويتهم أو عددهم، وأشارت مصادر الشرطة أن الحادث ليس ذا طابع إرهابي، بل لأسباب شخصية بين الطاعن وعدد من الأشخاص.

وأضافت مصادر الشرطة أن لواء تأمين النقل العام في منطقة شرطة بروكسل الغربية اعتقل اليوم قبل الساعة 3:00 بعد الظهر بقليل، شخصًا مسلحًا بسكين في محطة مترو Gare de l’Ouest في مولينبيك سان جان.







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