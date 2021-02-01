رسائل الصحة لتصحيح السلوكيات بعد زيادة حالات كورونا

المواطن- محمد داوود- جدة

اعتبر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني الرسالة التي وجهها وزير الصحة أمس رسالة توجيهية لتصحيح السلوكيات الخاطئة بعد ملاحظة زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحًا أن الهدف من الرسالة ليس تخويف المجتمع، بل تعزيز وتفعيل الجهود لمواجهة الفيروس.

محاصرة فيروس كورونا

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، استبشرنا خيرًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل محاصرة فيروس كورونا وهو ما تحقق بفضل الله في تراجع نسب الإصابات وزيادة التعافي، ولكن الآن ومع بدء تسجيل زيادة في الحالات، فإن ذلك يعني أن هناك ثغرات وتساهلًا من بعض أفراد المجتمع، وهذا الأمر سيعيق كل الجهود المبذولة، فالمرحلة الحالية هي مرحلة صعبة تتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع.

إرشادات وزارة الصحة

وشدد الدكتور السليماني، على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة في التقيد بالاشتراطات الصحية من خلال الحد من الزيارات والتجمعات وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، كما ينصح كبار السن بعدم الخروج نهائيًا إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية تناول الغذاء الصحي، والنوم الصحي، وممارسة الرياضة، والحد من تناول مشروبات الكافيين.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جدد التأكيد على أهمية مواجهة تحدي كورونا من خلال التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم زيادة الإصابات مجددًا.







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