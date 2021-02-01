رقم مميز لحارس التعاون في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير حارس مرمى فريق التعاون، البرازيلي كاسيو أنجوس، بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

حارس التعاون يتألق:

ويُعد كاسيو أنجوس أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 16 جولة على انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُقدم مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ولم يستقبل أهدافًا خلال 7 مباريات.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك، ويتصدرها أنجوس، ثم حارس الهلال عبدالله المعيوف بـ5 مباريات، يليه حارس الاتحاد مارسيلو غروهي بـ4 لقاءات.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ثم التعاون رابعًا بـ25 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خامسًا برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، النصر، القادسية، الوحدة وأبها أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر، ثم الرائد برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الـ12.

ويتواجد الفتح في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن الباطن والفيصلي أصحاب المركزين الـ13 و14، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، ويتذيل العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.







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