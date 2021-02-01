روي فيتوريا يرد على ترشيحه لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

رد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق، على ترشحه لتدريب الهلال في حال تمت إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وكانت الجماهير الهلالية وجهت سهام نقدها للمدرب لوشيسكو بعد خسارة الأزرق للقب السوبر السعودي أمام النصر بثلاثية دون رد.

روي فيتوريا منفتح لتدريب ناد برتغالي

وتحدث فيتوريا لـ موقع Maisfutebol قائلًا إنه يريد التدريب في البرتغال خلال الفترة المقبلة بعد الفترة التي قضاها في السعودية، مضيفًا أنه منفتح لتدريب أي فريق بالبرتغال خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن المدرب فيتوريا لا يفكر في تدريب نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، كانت أقالت المدرب روي فيتوريا في ديسمبر الماضي، وعينت المدرب الكرواتي ألين هورفات خلفًا لقيادة الفريق الكروي الأول في العالمي.

سبب ترشيح فيتوريا لتدريب الهلال

وكانت تقارير إعلامية ذكرت مؤخرًا أن فيتوريا مُرشح وبقوة لتدريب الهلال بسبب الخبرة الجيدة التي يمتلكها في الكرة السعودية والآسيوية بسبب تدريبه النصر لمدة سنتين.

وحقق فيتوريا قبل إقالته من تدريب النصر، بطولتين وهما دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 ولقب السوبر السعودي نسخة 2019 على حساب التعاون.







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