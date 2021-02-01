شاهد.. سلمان الفرج ينفي اعتذار بيتروس

المواطن - مروة نبيل

أوضح قائد نادي الهلال، سلمان الفرج، حقيقة اعتذار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس له، بعد تسببه في إصابته.

سلمان الفرج يكشف الحقيقة:

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقائد الهلال سلمان الفرج وهو ينفي ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن اتصال بيتروس وتقديم الاعتذار له.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة قوية بعد تدخل من بيتروس خلال مباراة الهلال والنصر الماضية، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 25 ويُشارك محمد كنو بدلًا منه؛ ما دفع جماهير الزعيم لمهاجمة اللاعب البرازيلي والمطالبة بمعاقبته.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفرج عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم، ولفت النادي إلى أنه سيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها.

الهلال يستعد لمواجهة أبها:

ولعب الهلال ضد النصر، على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثية دون رد سجله؛ بيتروس، عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي، ليتوج الأصفر بطلًا لكأس بيرين للسوبر السعودي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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