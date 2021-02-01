ضبط قائد شاحنة محملة بالصخور وإحالته للهيئة المرورية بعسير

المواطن - الرياض

ألقت الدوريات الأمنية في محايل عسير القبض على قائد شاحنة تحميل صخور كبيرة دون أي وسائل سلامة، معرضاً حياة مرتادي الطريق للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وقالت الإدارة العامة للمرور رداً على رسالة مغرد بهذا الشأن “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/IKYOmKInMR pic.twitter.com/7RgOkORFfd — المرور السعودي (@eMoroor) February 1, 2021

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