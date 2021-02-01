اليوم بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث ثانوي

المواطن - الرياض

بدأت اليوم الاثنين عملية التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث ثانوي.

يذكر أن الاختبار التحصيلي هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلا في مقررات المرحلة الثانوية.​​

هدف الاختبار التحصيلي: هو ​قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة.. وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: 1- الأحياء

2- الكيمياء

3- الفيزياء

4- الرياضيات ملحوظة: تشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ( العلمي). طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية: تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة – فهم – تطبيق – …. الخ تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية: 20% من الصف الأول

30% من الصف الثاني

50% من الصف الثالث وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​​

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