عمر عبدالرحمن يرحل عن الجزيرة الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي اليوم الاثنين عن فسخ عقده مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن بالتراضي، وذلك بسبب مستواه المتراجع بالفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الجزيرة عبر “تويتر” أن إدارة النادي وجهت الشكر للاعب الملقب بـ عموري مع تمنيات إدارة النادي له بالتألق في مسيرته بالفترة المقبلة.

الكوكب مهتم بضم عمر عبدالرحمن

وبعد فسخ عقد عموري، قال سعود الصرامي المتحدث الإعلامي للنصر سابقًا أن نادي الكوكب، مهتم بضم اللاعب الإماراتي كصفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” أن رئيس نادي الكوكب يسابق الزمن لحسم صفقة عموري قبل غلق الميركاتو الشتوي في السعودية يوم 7 فبراير الجاري.

الأندية السابقة لـ عموري

يذكر أن عموري صاحب الـ29 سنة سبق له اللعب مع نادي العين الإماراتي خلال الفترة من 2008 حتى 2018، ثم لعب لنادي الهلال خلال موسم 2018/2019 ولكنه لم يستمر طويلًا ورحل بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان عموري انضم لنادي الجزيرة في 2019، لكنه لم يظهر كثيرًا مع الفريق الإماراتي لكثرة الإصابات وتراجع مستواه.

ويلعب عمر عبدالرحمن مع المنتخب الإماراتي الأول منذ عام 2011 وبعد أن أُصيب بقطع في الرباط الصليبي، لم يشارك مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا التي استضافتها الإمارات في يناير 2019.







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