فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي.

التقديم بداية من اليوم:

وأوضحت الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ذلك بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل الموافق 6/ 2/ 2021م، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من: هنا.

الترميز الطبي:

ويعتبر الترميز الطبي من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الآن مهنة عالية الطلب، وأصبح دور المر​مزين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويتضمن الترميز الطبي مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية/ رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد، توفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من أجل تمويل البرامج الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها.







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