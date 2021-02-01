‎الرئيسية
جديد الأخبار
فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي
بداية من اليوم وحتى السبت المقبل

فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي

2021/02/01
الساعة 9:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي وزارة الصحة
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 التقديم بداية من اليوم:
2 الترميز الطبي:

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي.

التقديم بداية من اليوم: 

وأوضحت الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ذلك بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل الموافق 6/ 2/ 2021م، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من: هنا.

الترميز الطبي: 

ويعتبر الترميز الطبي من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الآن مهنة عالية الطلب، وأصبح دور المر​مزين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويتضمن الترميز الطبي مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية/ رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد، توفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من أجل تمويل البرامج الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :