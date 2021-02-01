قصر وظائف خدمة العملاء العاملين “عن بُعد” على السعوديين

المواطن - الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرار وزاريا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين “عن بعد” على السعوديين سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر، حيث أتى هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.

وبحسب ما جاء في القرار الوزاري فإنه يشمل كذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بعد”.

الهدف من القرار

ويستهدف القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء “عن

بعد سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل

الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها.

فرص عمل للسعوديين

ويهدف هذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين

مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما

يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وستقدم الوزارة وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب

والدعم لمهن خدمة العملاء، حيث يقدم الصندوق عدة برامج للتدريب من خلال قنوات

التدريب والدعم مثل “تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة

السعودية للموارد البشرية”.

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