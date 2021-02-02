كأس السوبر 2021 يُزين مرسول بارك

المواطن - مروة نبيل

استضاف ملعب مرسول بارك، الخاص بنادي النصر، مساء أمس الاثنين، كأس السوبر السعودي 2021 احتفالًا بتتويج الفريق الأول لكرة القدم باللقب.

كأس السوبر في مرسول بارك:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لكأس البطولة، وعلق قائلًا: “في مرسول بارك وسط ساحة النصر أول الغيث سوبر”.

كما نشر حساب النادي صورًا لرئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت وهو يحمل كأس السوبر السعودي 2021 ويدخل إلى ملعب مرسول بارك، وأخرى له بصحبة المدير التنفيذي لكرة القدم، حسين عبدالغني.

ولعب الهلال ضد النصر على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثية دون رد سجله؛ بيتروس، عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي، ليتوج الأصفر بطلًا لكأس بيرين للسوبر السعودي.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول فريق يتوج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين على التوالي بعد حسمه لنسخة 2019 لصالحه عقب تفوقه على التعاون، فيما حصد هذه النسخة على حساب الهلال.

النصر يستعد لمواجهة التعاون:

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.







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