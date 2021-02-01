كاكو في التعاون حتى 2024

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي التعاون تفاصيل اتفاقه مع أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كاكو تعاونيًّا رسميًّا:

وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت اتفاقها مع لاعب خط الوسط كاكو للانضمام إلى صفوفه، قادمًا من فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي.

ومن المقرر أن يوقع كاكو صاحب الـ26 عامًا، على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعقد يمتد حتى عام 2024 بشكل رسمي، بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.

وكان نادي التعاون قد أعلن اليوم عن تعاقده مع أليخاندرو عن طريق مقطع فيديو يضم أبرز لقطات اللاعب الأرجنتيني الذي يحمل الجنسية الباراغوانية أيضًا، كما أبدى سعادته بالانتقال إلى سكري القصيم.

وقال: “منذ الصغر لطالما سمعت أمورًا إيجابية عن السعودية ثقافتهم، روحهم، التزامهم وولاءهم من الأرجنتين لدينا عدة أمور مشتركة، شغف الجماهير أهم الأمور.. رأيت التعاون مؤخرًا، وشاهدت شجاعتهم وطريق لعبهم ومشاعرهم، وأستطيع القول اللعب هناك في أوج عطائي هو شرف عظيم لا أستطيع الانتظار حتى رؤيتكم يا رفاق”.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

ولعب سكري القصيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويستعد لمواجهة النصر، يوم الخميس المقبل.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة.







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