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كاكو في التعاون حتى 2024
ينتظر خضوعه للفحص الطبي

كاكو في التعاون حتى 2024

2021/02/01
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كاكو في التعاون حتى 2024 كاكو - المصدر @AltaawounFC
المواطن - مروة نبيل
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1 كاكو تعاونيًّا رسميًّا:
2 التعاون في دوري محمد بن سلمان:

كشف نادي التعاون تفاصيل اتفاقه مع أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كاكو تعاونيًّا رسميًّا:

وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت اتفاقها مع لاعب خط الوسط كاكو للانضمام إلى صفوفه، قادمًا من فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي.

ومن المقرر أن يوقع كاكو صاحب الـ26 عامًا، على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعقد يمتد حتى عام 2024 بشكل رسمي، بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.

 

أليخاندرو روميرو جامارا
التعاون يُرحب باللاعب – المصدر @AltaawounFC

وكان نادي التعاون قد أعلن اليوم عن تعاقده مع أليخاندرو عن طريق مقطع فيديو يضم أبرز لقطات اللاعب الأرجنتيني الذي يحمل الجنسية الباراغوانية أيضًا، كما أبدى سعادته بالانتقال إلى سكري القصيم.

وقال: “منذ الصغر لطالما سمعت أمورًا إيجابية عن السعودية ثقافتهم، روحهم، التزامهم وولاءهم من الأرجنتين لدينا عدة أمور مشتركة، شغف الجماهير أهم الأمور.. رأيت التعاون مؤخرًا، وشاهدت شجاعتهم وطريق لعبهم ومشاعرهم، وأستطيع القول اللعب هناك في أوج عطائي هو شرف عظيم لا أستطيع الانتظار حتى رؤيتكم يا رفاق”.

كاكو
كاكو – المصدر @AltaawounFC

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

ولعب سكري القصيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويستعد لمواجهة النصر، يوم الخميس المقبل.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة.

 


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