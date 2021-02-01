ليونيل ميسي يتصدر قائمة أعلى 10 عقود عالميًا

المواطن - مروة نبيل

يُعد الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية على الإطلاق، حيث كشف التسريب الأخير لعقده مع نادي برشلونة الإسباني عن تقاضيه لمبلغ مالي ضخم.

ليونيل ميسي الأعلى عقدًا

وأعلنت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، حيث يصل راتبه إلى 555 مليون يورو على مدار الـ4 مواسم، بواقع 167 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

ولفت التسريب إلى أن عقد ميسي يشمل راتبًا ثابتًا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات، بالإضافة إلى الضرائب التي يتعين على برشلونة دفعها، كما تضمن مكافأة قبول التجديد بقيمة 139,854,228 مليون دولار، ومكافأة “ولاء” بـ94,587,405 مليون دولار.

وأثار تسريب عقد ليونيل ميسي حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، نظرًا للمبالغ المالية الضخمة التي يحصل عليها، في الوقت الذي يرفض فيه تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

أعلى 10 عقود عالميًا في جميع الرياضات

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية، عن قائمة ترتيب أعلى 10 عقود عالميًا في جميع الرياضات، وجاءت كالتالي؛ ليونيل ميسي في الصدارة بـ674 مليون دولار، يليه باتريك ماهومز “نجم كرة القدم الأمريكية” 552 مليون دولار.

ويتواجد في المركز الثالث مايك تراوت “محترف البيسبول” 468 مليون دولار، ثم الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز بـ400 مليون دولار، يليه نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا بـ382 مليون دولار.

وجاء من المراكز السادس وحتى العاشر محترفو البيسبول، برايس هاربر بـ363 مليون دولار، جيانكارلو كروز مايكل ستانتون بـ357 مليون دولار، جيريت كول بـ354 مليون دولار، ماني ماتشادو بـ327 مليون دولار ونولان أرينادو بـ284 مليون دولار.







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