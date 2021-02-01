ما هو العيب الذي ستتخلص منه أبل في هاتف أيفون 13؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تفكر شركة أبل الشهيرة في التخلص من الجزء الأسود الموجود في الجزء العلوي من الشاشة، والذي يطلق عليه اسم “نوتش” من هاتفها أيفون في إصدارها القادم أيفون 13، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أيفون 13 دون نوتش:

ويخفي “نوتش”، الذي ظهر في طرازات أيفون الرئيسية منذ عام 2017، مكونات ومستشعرات الكاميرا الأمامية للهاتف، ولكن وفقًا لما ذكرته التقارير، فقد أنشأت أبل نموذجًا أوليًّا لأيفون 13 بدون هذا الجزء نهائيًّا.

بدلًا من ذلك، يضع النموذج الأولي هذه المكونات المهمة في الجزء العلوي من الشاشة، وسيكون إزالة هذا الجزء بمثابة أخبار سارة للآلاف من معجبي أبل الذين اعتبروه عيبًا قبيحًا، وأضاف أن جميع الجوانب الأربعة للحافة في النموذج الأولي كبيرة بشكل متساوٍ عن سابقها من الهواتف، مما يعني أن الجزء العلوي من الإطار لن يبرز أكثر من الجوانب الأخرى.

خصائص بعض الخصائص في أيفون 13:

وتكهنت التقارير بأن تصميم أبل الذي لا يحتوي على نوتش قد لا يكون جاهزًا للسوق حتى عام 2022، حتى يتم إصدار أيفون 14، وعندما ظهر النوتش لأول مرة في عام 2017 بهاتف أيفون إكس لعام 2017 تم انتقاده من قبل النقاد والمعجبين على حد سواء باعتباره عيبًا فظيعًا في التصميم، لأنه يأخذ مساحة كبيرة من الشاشة، حتى إن شركة سامسونج المنافسة في صناعة الهواتف سخرت من النوتش في إعلان لهاتفها الذكي جالاكسي نوت 8 في ذلك الوقت، فيما أشار تقرير صدر في يناير الماضي إلى أن أيفون 13 سيشهد عودة تقنية Touch ID الخاصة به ، في شكل قارئ بصمات الأصابع على الشاشة.







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