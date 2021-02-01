مختار فلاتة ينضم إلى الطائي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الطائي، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم المخضرم مختار فلاتة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مختار فلاتة في الطائي:

ونشر حساب نادي الطائي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمهاجم مختار فلاتة أثناء توقيع العقود، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: “المخ.. حتماوي”، دون الكشف عن مدة التعاقد.

ويملك مختار فلاتة ، صاحب الـ33 عامًا، خبرة كبيرة، حيث إنه لعب في صفوف أندية الوحدة، الشباب، الاتحاد، الهلال، القادسية، الشعلة وجدة، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وتوج فلاتة بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بقميص فريقي الشباب والهلال، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الطائي في دوري الدرجة الأولى:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره عرعر، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 13 نقطة عن الحزم المتصدر.







شارك الخبر