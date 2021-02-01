مصرية ألقاها زوجها من الطابق الثاني ورفضت اتهامه

المواطن - متابعة

قابلت زوجة مصرية عنف زوجها بالمزيد من الصبر والوفاء، حيث رفضت زوجة ثلاثينية اتهام أو الادعاء على زوجها بعدما ألقاها من الطابق الثاني من شقتهم في محافظة الإسماعيلية مساء أمس الأحد.

ونقلت المرأة التي تعرضت للسقوط من شرفة منزلها إلى المستشفى في حالة إعياء ومصابة بكدمات وكسور بالجسم.

مشادة بين الزوج والزوجة

وقال شهود عيان بالمنطقة، إن مشادة وقعت بين الزوج وزوجته سقطت خلالها من شرفة الطابق الثاني في منطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

وأضافوا “الزوجة رفضت ركوب سيارة الإسعاف فور وصولها إلا برفقة زوجها، ووصل أهلها لمكان الحادث بعد تحرك سيارة الإسعاف”.

وفاء الزوجة رغم عنف الزوج

وأكدت مصادر أمنية، أن الزوجة لم تتهم الزوج بإلقائها من “شرفة المنزل”، ولم ترغب في تحرير محضر في قسم الشرطة حتى لا يتم القبض عليه أو يتخذ ضده أي إجراءات عقابية.

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