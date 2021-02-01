موقع إسباني يعدد مميزات مدرب العين الجديد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تحدث موقع football-espana عن عودة المدرب الإسباني بابلو ماشين للتدريب مرة أخرى، بعد أقل من شهر من إقالته من قبل ألافيس، من بوابة السعودية، ونادي العين، متذيل الترتيب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ماشين في موقف صعب مع العين:

وسيتولى ماشين قيادة العين، الذي يحتل المركز الأخير بـ10 نقاط فقط من 15 مباراة، وخسر خمس مباريات على التوالي، على الرغم من أن فريق المدرب الإسباني الجديد مدجج بالنجوم مثل مدافع لاتسيو السابق باستوس ولاعب الوسط الجزائري سافير تايدر، نجم انتر وساوثامبتون وبولونيا السابق، إلى جانب لاعب خط وسط سيلتا فيجو السابق فيليب براداريتش وخوان بابلو أنور، اللاعب السابق من ملقة.

في العام الماضي، أبرم ماشين اتفاقًا مع نادي تشينغداو هوانغهاي الصيني ولكنه تراجع عن هذا الاتفاق في النهاية لينضم إلى ألافيس، وأقاله النادي الباسكي الشهر الماضي، حيث احتل الفريق المركز 16 في الترتيب برصيد 18 نقطة من أول 18 مباراة وخلفه أبيلاردو.

مدرب له صولات وجولات:

اشتهر ماشين بالصعود بفريق جيرونا لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في عام 2017، ثم تم تعيينه في إشبيلية، لكن تم إقالته في مارس 2019 بعد خروج النادي من دوري أوروبا في دور الـ16.

وعانى ماشين بعد ذلك في إسبانيول العام الماضي- فقد حل مكان ديفيد جاليغو في وقت مبكر من الموسم، لكن تم إقالته من النادي الإسباني الذي هبط لاحقًا.







شارك الخبر