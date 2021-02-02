نادر الشراري شبابيًّا لـ4 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده مع نادر الشراري؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

نادر الشراري شبابيًّا:

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب فريق أبها، نادر الشراري بصحبة رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان بعد توقيع عقود انضمامه إلى الليوث.

ولفت إلى أن خالد البلطان وقع عقدًا احترافيًّا مع المدافع نادر الشراري لمدة 4 مواسم بداية من الموسم الرياضي المقبل، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع أبها، وتمنت الإدارة التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع الليوث.

وكان الشراري صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في يناير 2020، لمدة موسم ونصف الموسم، قادمًا من العروبة، الذي يُنافس في دوري الدرجة الأولى.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل الشباب تأجيل مباراة الهلال ضد العين في الجولة الـ16، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.







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