نسبة التوطين بالقطاع الخاص ترتفع لـ 21.81% في الربع الرابع

المواطن - الرياض

أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي (2020) إلى 21.81 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.90 في المائة من الربع نفسه من 2019، و 19.81 في المائة في 2018، و18.37 في المائة في 2017، و 16.47 في المائة في 2016، و 17 في المائة في 2015م.

ووفقاً للمرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي 1.749.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6 في المائة من الذكور، و 34.4 في المائة إناث‪.

الشرقية الأولى في التوطين

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3 في المائة، ثم الرياض بنسبة 22.5 في المائة، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4 في المائة، ثم المدينة المنورة 19.2 في المائة، وعسير بمعدل 17.6 في المائة‪.

استراتيجية بوابة المرصد الوطني

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ‪NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات ل شركاء العمل

شارك الخبر