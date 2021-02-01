نواف العابد ينعش تدريبات الشباب

المواطن - مروة نبيل

شارك نواف العابد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الرائد المقبلة.

الشباب يستعد بمشاركة نواف العابد:

وكان يُعاني نواف العابد من وعكة صحية تسببت في غيابه عن مباراة الشباب ضد الوحدة الماضية، قبل أن يتعافى ويُشارك في التدريبات الجماعية اليوم، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في مواجهة الرائد المرتقبة.

وعلى الصعيد الميداني، قسم المدرب كارلوس هيرنانديز اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى المشاركين في المباراة الماضية، حيث أخضعهم لتدريبات استرجاعية واستشفائية، بالإضافية إلى بعض التمارين الفنية الخفيفة.

وأدت المجموعة الثانية والتي ضمت الغير مشاركين في المباراة، تدريبات فنية وتكتيكية منوعة في منتصف الملعب، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عبدالله الشامخ ومتعب الحربي برنامجهما العلاجي، فيما أدى جمال باجندوح تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل الشباب تأجيل مباراة الهلال ضد العين في الجولة الـ16، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.







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