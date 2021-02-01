وزير الصحة: مدينة الملك سلمان الطبية تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا

المواطن - المدينة المنورة

قدم وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته الكريمة بتسمية أول مدينة طبية بالمدينة المنورة “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية”، لتحمل هذه المدينة اسمًا غاليًا علينا جميعًا.

أول مدينة متكاملة تخدم المنطقة:

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة توفيق الربيعة مساء اليوم الاثنين، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق اسم مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية على مجمع مستشفيات المدينة المنورة الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه بتحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة (المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال، مجمع الأمل للصحة النفسية) إلى مدينة طبية كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريرًا.

مدينة الملك سلمان الطبية:

أعلن ذلك وزير الصحة عادًّا إطلاق اسم مدينة الملك سلمان على المدينة الطبية مصدر فخر واعتزاز لجميع أهالي المنطقة عامة ومنسوبيها بشكل خاص، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن، وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.







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