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‏⁧‫تركي بن طلال‬⁩ يدشن أول مدرسة تطوير لتعليم قيادة المركبات للسيدات
كان من المتوقع أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي لها مارس الماضي

‏⁧‫تركي بن طلال‬⁩ يدشن أول مدرسة تطوير لتعليم قيادة المركبات للسيدات

2021/02/02
الساعة 12:57 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, أخبار 13 منطقة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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‏⁧‫تركي بن طلال‬⁩ يدشن أول مدرسة تطوير لتعليم قيادة المركبات للسيدات ‏⁧‫تركي بن طلال‬⁩
المواطن - حسن عسيري - أبها
العناوين الفرعية
1 أسباب تأخر تنفيذ المدرسة:
2 تركي بن طلال يطلع على التفاصيل:

دشن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، أول مدرسة تطوير لتعليم قيادة المركبات للسيدات بمنطقة عسير، وذلك حسب الموعد المحدد، وامتدادًا لما تم الإعلان عنه في التاسع من ديسمبر الماضي.

أسباب تأخر تنفيذ المدرسة:

وكانت هناك أسباب أدت إلى تأخر تنفيذ المدرسة التي كان من المتوقع أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي لها في مارس الماضي، والتشغيل الفعلي في شهر إبريل الماضي.

الأمير ⁧‫تركي بن طلال‬⁩ يدشن مساء اليوم، أول مدرسة "تطوير" لتعليم قيادة المركبات للسيدات بـعسير‬⁩.

وأعلنت إمارة منطقة عسير، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أن أمير المنطقة استعرض خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة (تطوير) للتعليم القابضة، وشركة (تمكين) لتعليم القيادة، تفاصيل تأخر المشروع ومراحل خطة التنفيذ بحسب الجدول الزمني المعد له، كما اطلع على المعوقات التي حالت دون تشغيلها وتأخرها.

تركي بن طلال يطلع على التفاصيل: 

واطلع الأمير تركي بن طلال مجددًا على تفاصيل المشروع الذي تم إعلان انطلاقة أعماله التنفيذية في شهر يناير الماضي بتسوية أرض المشروع، وقطع وتسوية الأجزاء الجبلية المحيطة بها، وتم العمل حتى شهر مارس؛ حيث استعرض المعوقات التي كشفت توقف أعمال التنفيذ بسبب الآثار التي خلفتها جائحة كورونا العالمية، وما اتخذ حيالها من قرارات وإجراءات وقائية.

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وتعتبر مدرسة تطوير لتعليم قيادة السيارات للسيدات التي تم افتتاحها في منطقة عسير مساء أمس ، تقع على مساحة 70 ألف متر مربع، وتعد من أكبر مدارس تعليم قيادة المركبات في المملكة، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور والمطبقة في جميع مدارس تطوير.

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