مفتي المملكة : لايجوز وضع صور المتوفين على شاشة الجوال

أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بعدم جواز وضع صور الأشخاص المتوفين على شاشة الجوال.

واكد سماحة المفتي رداً على سؤال متصله مساء أمس الاثنين في برنامج مع المفتي على القناة الاولى في التلفزيون السعودي تشير فيه إلى أنها تضع صورة ابنها المتوفى على شاشة الجوال لتتذكره بصوره مستمره , حيث أكد أن هذا العمل لايجوز ويترتب عليه جزع ذوي المتوفى وقلة الصبرعلى قضاء الله وقدره

ودعا سماحة المفتي الصدد باجتناب مثل هذه الاساليب والتمسك بالسنة النبوية في مثل هذه المواقف والمتمثلة بالدعاء للمتوفين بالمغفرة والرحمة وسؤال الله عزوجل لهم الجنة والنجاة من النار .

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