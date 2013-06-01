انقطاع الكهرباء عن سكان العيينة 5 ساعات متواصلة

انقطاع الكهرباء عن سكان العيينة 5 ساعات متواصلة

2013/06/01
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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أبدى عديد من أهالي العيينة استياءهم من خدمات شركة الكهرباء، وذلك بعد  انقطاع التيار الكهربائي منذ ظهر اليوم لمدة 5 ساعات متواصلة.
وقال الأهالي -في رسالة وصلت لـ “المواطن” نسخة منها- إنهم عاشوا 5 ساعات متواصلة، وسط ارتفاع شديد للحرارة، تجاوزت 40 درجة مئوية .
وبيّن الأهالي أن انقطاع التيار الكهربائي أضر بهم، وبخاصة الأطفال وكبار السن، والطلاب الذين يؤدون -في هذه الفترة- امتحانات نهائية، مطالبين بحل المشكلة فوراً، خاصة وأن الفترة المقبلة ستكون أكثر حرارة مع قدوم شهر رمضان المبارك .

 


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