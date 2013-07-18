بالصور.. وفيات ومصابين في حادث انقلاب سيارة عصر اليوم في تقاطع العريش ودوار ضمد بجازان .

بالصور.. وفيات ومصابين في حادث انقلاب سيارة عصر اليوم في تقاطع العريش ودوار ضمد بجازان .

2013/07/18
الساعة 1:11 صباحًا
- ‎فيبدون تفاصيل
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