2013-07-18 almowaten2 الرئيسيةبدون تفاصيل بالصور.. وفيات ومصابين في حادث انقلاب سيارة عصر اليوم في تقاطع العريش ودوار ضمد بجازان . بالصور.. وفيات ومصابين في حادث انقلاب سيارة عصر اليوم في تقاطع العريش ودوار ضمد بجازان . 2013/07/18 الساعة 1:11 صباحًا - فيبدون تفاصيل 25185 20 طباعة للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى : STC 805580 موبايلى 606696 زين 701589 "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً برشلونة يفشل في استغلال تعثر الريال ويوفنتوس يقترب من اللقب قدم ملقة هدية ثمينة لريال مدريد، تيوب المواطن بالفيديو.. أشد 8 مناطق تلوثًا حول العالم بالفيديو.. انفجار شاحنة أسمنت يقذف بعامل صيني في الهواء شاهد.. شرطي يقطع إشارة المرور بسرعة فائقة ويُعرِّض حياة الآخرين للخطر شاهد.. أسد يطارد قطيع غزلان ينتهي بطريقة طريفة شاهد.. أغرب طريقة للتسول في المغرب غرائب صيني يجمع ثروة مليارية خلال 10 سنوات.. ويفقدها خلال ساعتين اغتصاب في رياض الأطفال والجاني!! نساء هذا البلد يتخلّصن من الكعب العالي فيديو مذهل.. شلالات من السحب تتساقط على قمة جبل العثور على “جسم مشبوه” في شاحنة هجوم ستوكهولم فيسبوك تكنولوجيا ناسا تمول 22 مشروعاً جديداً للسفر للمريخ 8 معلومات لا تعرفها عن أمازون.. كتاب أنقذها من الإفلاس! صورة مُسربة تكشف مواصفات جلاكسي نوت 8 يحاكي أيام الطفولة.. تعرّف على تطبيق Toca Life المجاني من آبل فورد تطوّر سريراً ذكياً يحاكي السيارة لمساعدة الأطفال على النوم