كشفت كاميرات المراقبة حادثة ملاحقة شاب عمال مركز تجاري في نجران.
وأظهر مقطع فيديو ملاحقة الشاب للموظفين يوم 29 شعبان الماضي في مول نجران فرع الغويلا بالجنبية، إثر خلاف على شراء 20 كرتون فيمتو؛ إذ قرر المركز عرض البيع بالحبة بسعر مخفض على ألا تزيد على 6 زجاجات من مشروب الفيمتو.
وأشارت معلومات “المواطن” إلى أنه تم التحفظ على الشاب وإحالته إلى الجهات المختصة.
بالفيديو.. شاب يلاحق عمال مول بنجران بـ”الجنبية”
بالفيديو.. شاب يلاحق عمال مول بنجران بـ”الجنبية”
2013/07/24الساعة 10:55 مساءً
- فيالسعودية اليوم
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كشفت كاميرات المراقبة حادثة ملاحقة شاب عمال مركز تجاري في نجران.
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