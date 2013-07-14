جامعة طيبة تعلن نتائج قبول 3372 طالباً وطالبة

أعلنت جامعة طيبة أمس نتائج قبول الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات، الذين تم استدعاؤهم مسبقاً لتسليم أوراقهم، كما استدعت الجامعة الطلاب والطالبات المرشحين في الدفعة الثالثة بعد أن أعلنت أسماءهم عبر موقع الجامعة الإلكتروني لتسليم مستنداتهم للبريد السعودي يومي الأحد والاثنين، حيث شملت القائمة أسماء 3372 طالباً وطالبة تم ترشيحهم لبرامج الجامعة المختلفة.

وتضمنت قائمة المرشحين للدفعة الثالثة أسماء 1406 طلاب مرشحين لبرنامج الانتظام منهم 1242 طالباً في المدينة المنورة (كلية المجتمع)، حيث كانت أقل نسبة موزونة تم استدعاؤها هي 77، أما ينبع فتم ترشيح 140 طالباً ضمن البرنامج وكانت أقل نسبة موزونة تم استدعاؤها هي 74,5 (علمي فقط) وفي محافظة المهد تم ترشيح 24 طالباً لبرنامج الانتظام، وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها هي 65 (علمي فقط).

أما عدد الطالبات المرشحات في الدفعة الثالثة من برنامج الانتظام فكان 827 طالبة منهن 607 طالبات في المدينة المنورة (كلية المجتمع)، وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها 80، أما في ينبع فتم ترشيح 122 طالبة، وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها 77,5 (علمي فقط)، وفي العلا تم ترشيح 51 طالبة وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها هي 60 (علمي فقط)، وفي الحناكية تم ترشيح 19 طالبة وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها هي 60 (علمي فقط)، وفي خيبر تم استدعاء 28 طالبة وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها هي 64(علمي فقط).

وفي برامج الدبلومات التربوية تم ترشيح 1038 طالباً وطالبة، فبلغ الطلاب المرشحون 457 طالباً، حيث رشح للمدينة المنورة 335 طالباً وكانت أقل نسبة دبلوم إرشاد، وخاصة تم استدعاؤها 77 وأقل نسبة دبلوم تربوي تم استدعاؤها 80، أما ينبع، فقد تم ترشيح 60 طالباً، وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها 75، وفي العلا، تم ترشيح 62 طالباً وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها 60.

أما الطالبات المرشحات لبرامج الدبلومات التربوية فبلغن في الدفعة الثالثة 581 طالبة، وفي المدينة المنورة تم ترشيح 455 طالبة وكانت أقل نسبة دبلوم إرشاد وخاصة تم استدعاؤها 88، وأقل نسبة دبلوم تربوي تم استدعاؤها 87، وفي ينبع تم ترشيح 64 طالبة وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها 88، وفي العلا تم ترشيح 62 طالبة وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها هي 60.

كما تضمنت قائمة المرشحين للدفعة الثالثة أسماء 101 طالب تم ترشيحهم لبرنامج تجسير علوم الحاسبات (موازي للطلاب فقط) وكانت أقل نسبة تم استدعاؤها هي 86.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز دوملو إن على جميع المتقدمين متابعة موقع الجامعة wwwtaibahu.edu.sa لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بعملية القبول ومراحلها، مبيناً أن الجامعة ستعلن يوم السبت القادم نتائج القبول في الدفعة الثالثة.

وأضاف أنه يمكن من خلال الرابط الخاص بالقبول معرفة الطلاب والطالبات الذين تم استدعاؤهم للدفعة الثالثة والإجراءات المطلوب منهم تنفيذها.

وأوضح الدكتور دوملو أن استدعاء الطلاب والطالبات يتم بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى وإلى أن تكتمل المقاعد المتاحة حسب المواعيد المعلنة في جدول المواعيد، وعند إعلان اسم المرشح في الاستدعاء يجب عليه الدخول إلى موقع الجامعة لترتيب رغباته في القبول حسب البرامج المتاحة التي يحقق شروطها وحسب فرع الجامعة الذي رشح له، مشيراً إلى أنه على الطلاب طباعة الاستمارات المطلوبة من خلال موقع الترشيح على الإنترنت وهي استمارة الترشيح واستمارة الرغبات وسند التسليم للبريد السعودي، كما يجب التأكد من وجود كود الشفرة (الباركود) في كل من استمارة الترشيح واستمارة الرغبات وسند التسليم للبريد السعودي.

وشدد عميد القبول والتسجيل أنه لا يسمح بتسليم المستندات إلا من خلال البريد السعودي فقط، ولا يمكن تسليم المستندات مباشرة في الجامعة وفروعها في المحافظات، ويمكن لولي الأمر تسليم المستندات للبريد السعودي ولا يشترط حضور الطالب أو الطالبة شخصياً لمراكز البريد.

وأضاف أنه لا يمكن استكمال إجراءات القبول ما لم يسلم المتقدم كامل أصول المستندات المطلوبة للبريد السعودي في الفترة المحددة حسب المواعيد المعلنة وعدم الالتزام بذلك سيسقط حق المتقدم بالقبول.







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