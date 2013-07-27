رئاسة الحرمين تعلن شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام

حذرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المعتكفين في المسجد الحرام من الاختلاط، وإدخال الأطعمة، والاكتفاء بإدخال الأغراض الخاصة المسموح بها، وشددت عليهم مراعاة نظافة المسجد الحرام, وعدم استغلال خزانات المصاحف للأغراض الخاصة، أو تعليق الملابس على الأعمدة والسلالم, والتفرغ للعبادة والذكر وقراءة القرآن, وعدم التشويش على المصلين، تعظيماً المكان.

وقال وكيل الرئيس العام المساعد للخدمات الشيخ الدكتور يوسف الوابل إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، تقوم بتنظيم عملية الاعتكاف بالمسجد الحرام من خلال وضع برنامج للاعتكاف على موقع الرئاسة، يكون التسجيل للمعتكفين من خلاله، مشيراً إلى أن برنامج الاعتكاف يبدأ من عشرين رمضان وحتى نهاية صلاة العشاء من ليلة العيد.

وأضاف الوابل أنه تم عمل مربعات خاصة بالرجال، وأخرى للنساء محاطة بحواجز في قبو توسعة الملك فهد على يمين الداخل وعلى يساره.

وذكر الوابل أن هناك مواقع خاصة للرجال في بقية القبو، وهذه المواقع مخصصة لأغراض المعتكفين المسموح بها، وقد خصصت ثلاثة أبواب لدخول أغراض المعتكفين في الجهة الشمالية والجهة الجنوبية وهي باب رقم 59، وباب رقم 75، وباب رقم 81، حيث تم وضع مراقبين من إدارة التوجيه على هذه الأبواب مزودين بإرشادات للمعتكفين على هيئة مطويات وكروت صغيرة، تشتمل على تعليمات الاعتكاف وفيها إرشادات للمعتكفين.

وأكد الوابل أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأمل من المعتكفين الاكتفاء بإدخال الأغراض الخاصة المسموح بها، وهي: “سجادة صلاة مفردة، غطاء خفيف مفرد، مخدة، قطعتا إحرام فقط”.

وقال الوابل إنه يمنع الاعتكاف في قبو المسعى، حتى لا يحدث إعاقة للساعين، مشدداً على عدم اختلاط الرجال بنساء واجتماع العائلات.

وأهاب الوابل بالمعتكفين أنه في حال وجود عفش أو أغراض في غير المكان المخصص للاعتكاف، سوف يتم إخراجها من المسجد الحرام دون أدنى مسؤولية على الرئاسة, مع التنبيه عليهم بإخراج أغراضهم ليلة العيد من بعد صلاة العشاء مباشرةً.

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