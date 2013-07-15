راقٍ شرعي: الجن يستخدمون الجوال في مكالمات ورسائل لتهديد ضحاياهم

أكد الراقي الشرعي بمكة المكرمة -الشيخ أبوعبدالعزيز فهد المقاطي- أن الجن قد يتسلط على بعض الناس ويقوم باختطافهم والذهاب بهم بعيداً عن أهاليهم ورميهم في أماكن مهجورة كالأحواش النائية وغيرها.

وقال الشيخ المقاطي لـ “المواطن”: “إن هذا حصل لمرضى يراجعون عندي لقراءة الرقية عليهم؛ حيث تعرضوا لعميلة الاختطاف من بيوتهم من قبل الجن المعتدي لأسباب غير معروفه وغيبوهم عن البيت لمدة يوم أو يومين، وبفضل الله رجعوا لبيوتهم وأهاليهم ولم يصابوا بأذىً، وهذا كله تخويف وتهديد من الجن، إما للمريض نفسه أو لأهل بيته”.

وأضاف الشيخ المقاطي -الذي تمتد خبرته في مجال الرقية الشرعية إلى قرابة ربع قرن- أن هذا السلوك يعود لأسباب عدة، منها أنه قد يكون البيت مسكوناً من الجن، أو أن هذه العائلة قد تعرضت لسحر بفعل فاعل، أو أن المريض متلبس به جن عارض فيعتدون عليه، وقد حدث ذلك مراراً.

وأوضح الشيخ المقاطي: إن تسلط الجان على البشر له أسباب عدة منها: عدم التحصن بالأذكار الشرعية كأذكار الصباح والمساء وغيرها، أو هجر قراءة القرآن على أنفسهم أو في منازلهم، وعدم المحافظة على الصلوات المكتوبة وقد يمتد الاعتداء والتسلط من الجان إلى أكثر من ذلك، حين الإعراض عن ذكر الله وطاعته، والوقوع في المعاصي وانتشارها في البيوت.

وأشار إلى أنه -ومن خلال ما مر به مع المرضى من حالات متعددة- فإن الجان قد يهاتف بعض المرضى أو أسرهم ويراسلهم عبر جوالاتهم النقالة أو هواتفهم الثابتة.

وقال الشيخ المقاطي، إنه قرأ إحدى هذه الرسائل وكان فيها تهديد لفتاة بإيذائها؛ حيث يخبر المرسل أنه من الجن، وكانت الرسالة من رقم جوال، فقامت أسرة المريضة بالاتصال بهذا الرقم مرات عديدة، لكنه كان مغلقاً باستمرار.

وأضاف أن عائلة أو أسرة المريض من العين أو السحر أو المس، قد تأتيهم مكالمات أو رسائل دون رقم أو اسم.

وأكد المقاطي صحة ما ذهبت إليه شكوى بعض الأسر المستهدفة من الجان المعتدي، من ورود مكالمات ورسائل من الجان، سواء التي بها تهديد أو التي تخبر خلالها عن مكان اختفاء مريضهم، أو تحذر من الاقتراب منه، والتهديد لمن يتابعهم أو يمارس الرقية عليهم.