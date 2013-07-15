شاهد.. صور قديمة لمكة والمسجد الحرام قبل 200 عام

عرض مغردو تويتر عدداً من صور بيت الله الحرام بمكه المكرمة وما كان قبل 200 سنة من ذكريات احتوت على الأشكال الهندسية التي صممت لبيت الله الحرام ومنزل السيدة عائشة ومكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد كبير من القلاع التي تمت إزالتها خلال التوسعات التي شهدها كل من الحرم المكي والحرم النبوي في عهد الملوك الراحلين رحمهم الله.

وتفاعل المغردون مع محتوى الصور الجميلة التي اعتبروها نقلة نوعية بمساحات الحرم إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وتنوعت الصور للمسعى عام 1371 ومبانٍ للعهد العثماني.







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