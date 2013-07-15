شاهد.. صور قديمة لمكة والمسجد الحرام قبل 200 عام

شاهد.. صور قديمة لمكة والمسجد الحرام قبل 200 عام

2013/07/15
الساعة 10:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
255545
25
طباعة

عرض مغردو تويتر عدداً من صور بيت الله الحرام بمكه المكرمة وما كان قبل 200 سنة من ذكريات احتوت على الأشكال الهندسية التي صممت لبيت الله الحرام ومنزل السيدة عائشة ومكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد كبير من القلاع التي تمت إزالتها خلال التوسعات التي شهدها كل من الحرم المكي والحرم النبوي في عهد الملوك الراحلين رحمهم الله.
وتفاعل المغردون مع محتوى الصور الجميلة التي اعتبروها نقلة نوعية بمساحات الحرم إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتنوعت الصور للمسعى عام 1371 ومبانٍ للعهد العثماني.

قلعة أثرية من العهد العثماني قرب عسفان على طريق المدينة

 

قناة عين زبيدة التاريخية حيث أن الصورة هذي ألتقطت في السبعينات الهجرية

 

مبنى المدرسة الصولتية التي تم أزالتها في عام 1431هـ بعد مئة عام

 

مدخل المدرسة الصولتية التي تم أزالتها في عام 1431هـ بعد مئة عام

 

مستشفى أجياد في أواخر السبعينات الهجرية

 

مسجد نمرة في العهد العثماني

 

مشروع أنفاق تخترق جبل أجياد وعلى قمته قلعة أجياد التي تمت أزالتها

 

مقهى وأستراحة على طريق مكه - المدينة عام 1356

 

مكان مولد النبي ( صلى الله عليه وسلم )

 

منزل السيدة خديجة

 

منظر للحرم من فوق جبل أبي قبيس عام 1953م

 

منظر للحرم من فوق جبل أبي قبيس قبل 125عاما

 

وأيضا صورة لمجمع الدوائر الحكومية في العهد العثماني

 

بناية وزارة الداخلية في مكة المكرمة .

 

IMG_3927

 

IMG_3944

 

أثار منزل السيدة خديجة رضي الله عنها الذي تم ردمه لتوسعة ساحات الحرم

 

أثار منزل السيدة خديجة رضي الله عنـها قبل ردمه لتوسعة ساحات الحرم

 

احد بيوت الاشراف في منى عام 1365هـ

 

استعراض الجند ( القشلة) في عهد السلطان عبدالحميد

 

الجودرية 1365هـ

 

الحميدية في أجياد - مجمع الدوائر الحكومية في العهد العثماني

 

السوق الصغير عام 1330 هـ

 

الكركون عام 1910م

 

المروه عام 1952م

 

المسعى 1371هـ

 

المسعى بعد تسقيفة عام 1374هـ

 

المسعى عام 1383هـ

 

المسعى عام 1952م

 

الملك عبدالعزيز ( رحمه الله ) بعد الصلاه ويمر أمام الحميدية في أجياد عام 1356هـ

 

الملك عبدالعزيز ( رحمه الله ) يخرج من الكعبة بعد غسلها عام 1371هـ

 

باب أجياد في عام 1356هـ

 

باب العباس في عام 1356هـ

 

باب العباس وأمامه بعض السيارات الخاصة الملكية عام 1371هـ

 

حريق الحرم الشهير في السبعينات الهجرية

 

درب السيدة زبيدة التاريخي

 

رسم تصويري للحرم المكي قبل أكثر من مئتي عام

 

رسم كروكي يوضح منزل السيدة خديجة رضي الله عنها

 

زقاق الصـاغه 1365هـ

 

سوق الليل عام 1371هـ

 

سيارات الاطفاء داخل الحرم في حادث الحريق الشهير في السبعينات الهجرية

 

صورة أثرية للحرم المكي قبل مئتي عام

 

صورة أثرية للمسعى قبل أكثر من مئة عام

 

صورة المحمل المصري في الحج قبل مئة عام

 

صورة أيضا توضح السيل الذي دخل الحرم عام 1376هـ

 

صورة توضح منزل السيدة خديجة من الخارج

 

بعض الدور التي هدمت لحساب مشروع التوسعة .

 

صورة للحرم المكي عام 1910م

 

صورة لموقع قبر السيدة ميمونه رضي الله عنها

 

طابور الجند ( قلعة أجياد ) في عهد السلطان عبدالحميد

 

قبر السيدة خديجة رضي الله عنها

 

قصر السقاف .. مبنى تاريخي بناه تاجر وسكنه بعض الملوك من الاسره الحاكمه

 

 

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :