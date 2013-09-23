العبره : علم السعوديه من اذكى واقوى الاعلام على المستوى العالمي

يعتبر علم السعوديه من اذكى واقوى الاعلام على المستوى العالمي ،،

فاختيار لون واحد للعلم يعطيه درجه موجيه عاليه من التأثيرات الخاصه بترددات اللون على مدى العصور التاريخيه ،،

ولو نظرنا الى اختيار اللون الأخضر للعلم السعودي ،نجد انه اختيار موفق لرفع راية المجد والعز والفخر والسلام في آن واحد ،فالعلم يتحدث بلغة واحده وهي لغة الألوان ،ويخاطب به خارجيا الدول العالميه بمختلف ثقافاتهم ،،ويخاطب به داخليا ابناء شعبه الكرام بمختلف لهجاتهم ،،

فنجد من زاوية اخرى لرفع راية العلم السعودي بلونه الاخضر الصريح ،،مناسب لرفع راية الوطن كرمز للأرض الخصبه المنتجه لكل ماهو جديد وكثير ووافي ،،فخيرات الوطن تصل لأقصى انحاء العالم ولكل اطراف المملكه العربيه السعوديه بإذن الله ،،واللون الاخضر الممثل في العلم السعودي يعتبر من الألوان المستخدمه للتعبير عن وفرة الخيرات الربانيه ، والسلام والراحه، فموجات اللون الاخضر الموجوده في العلم السعودي لها طاقة قويه من الناحيه السيكولوجية يعبر عن سلامة القلب بشكل مختصر ،اما من الناحية الفيسولوجيه فهو رمز للعز والفخر والفخامه والأصاله والبيئة الهادئه والصحه والآمان ،،وموجات اللون الاخضر تعطي المتلقي صفات الجود والكرم والصمود والشموخ ،،،ولو نظرنا الى اهم خاصية للون الاخضر من ناحية طول موجة هذا اللون نجده لون التوازن المؤدي الى التقدم والازدهار ،،وهذا مانلمسه في اراضي الوطن الغالي ،،فليعيش علم السعوديه وعاش والدي الملك القائد المكرم الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تاجا على رؤسنا ،وحفظ الله ايامنا الخضراء واستودع الله ملكنا ومملكتنا بكل خير وامان ،،

بقلم : أفراح بنت صالح العبره

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