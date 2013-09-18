بنك التسليف: إعادة المبالغ الزائدة لحسابات مَن سددوا الأقساط مبكراً

أفاد البنكُ السعودي للتسليف والادخار لمن شملهم العفو الملكي، أنه من تقدم قبل تاريخ 20 / 3 / 1432هـ ولم يشمله الإعفاء الأول أو الثاني؛ فعليه مراجعة الفرع، وتقديم ما يثبت أنّه تقدم بطلبه قبل ذلك التاريخ.

وأوضح البنك أن من بقي عليه -مثلاً- 28 قسطاً فإنه يسدد 4 أقساط، ثمّ يُنفذ الإعفاء الملكي على 24 قسطاً؛ أي أنّ الإعفاء يكون آخر 24 قسطاً من القرض.

وأكد البنك أنه سيقوم بإرجاع المبالغ الزائدة لحسابات من قاموا بالسداد المبكر، أو من تبقى عليهم أقل من 24 قسطاً، دون الحاجة لمراجعة البنك خلال الفترة القريبة.



STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :