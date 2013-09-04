“قياس” يتيح اختبار القدرات لطالبات الصف الثاني الثانوي لأول مرة

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، بدءَ التسجيل لدخول اختبار القدرات العامة “الفترة الأولى” لطالبات المرحلة الثانوية, وذلك عبر موقع المركز على شبكة الإنترنت.

وأتاح المركز -بدءاً من هذا العام- الفرصةَ لطالبات الثاني ثانوي دخول اختبار القدرات العامة, إضافة إلى طالبات الثالث الثانوي، والذي يعدّ شرطاً أساسياً لخريجات الثانوية العامة للقبول في مؤسسات التعليم العالي.

وسيكون التسجيل المبكر للاختبار متاحاً حتى 6 / 1/ 1435هـ, وبعدها يبدأ التسجيل المتأخر حتى موعد عقد الاختبار حسب توفر المقاعد, وسيعقد الاختبار خلال الفترات 25-27 / 1 / 1435هـ, و2-4 / 2 / 1435هـ و1-9 / 2 /1435هـ, وذلك في (104) مقرات موزعة على جميع مدن ومحافظات المملكة, حسب المواعيد المحددة.

وأشار المركز إلى أن طريقة التسجيل ستكون من خلال ملف الطالبة, ومن يسجل لأول مرة، عليه فتح ملف من خلال الموقع الإلكتروني للمركز, حيث يتم التحقق من جميع البيانات الشخصية ومن ثم الحصول على رقم مشترك والذي يستمر مع الطالبة طيلة تعاملها مع المركز، ويمكن للطالبة الدخول للموقع الإلكتروني لقياس التعرف على طريقة التسجيل.

وحثّ المركز الطالبات على الاستفادة من موقع التهيئة والتدريب المجاني, والذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المختبرات قبل دخولهم الاختبارَ الفعلي، ويتضمن البرنامج ثلاثة أنواع من التدريب وهي: المفاهيم العلمية, والأمثلة التدريبية, إضافة إلى الاختبارات التجريبية, وذلك عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت: www.elearning.qiyas.sa, مهيباً بجميع الطالبات المتقدمات للاختبار الاستعداد الجيّد والحضور المبكر حسب مواعيدهم المحددة, على أن يحرصن بإبراز أصل الهويّة الوطنيّة أو جواز السفر أو البطاقة الذكية التي استخرجها “قياس” خلال الزيارات الميدانية للمدراس, أو الإقامة لغير السعوديات.

الجدير بالذكر أن المركز يتواصل مع جميع المستفيدات من خلال قنوات الاتصال على الرقم 920001170 من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً, وعبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline, إضافة إلى البريد الإلكتروني

Support@qiyas.org أو Faq@qiyas.org

أو عن طريق موقع المركز على شبكة الإنترنت www.qiyas.org.