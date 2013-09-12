محاولات سحب “المحافظة” من “العرضية الشمالية” يشعل غضب أهلها

محاولات سحب “المحافظة” من “العرضية الشمالية” يشعل غضب أهلها

2013/09/12
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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ناشد عددٌ من أهالي العرضية الشمالية، خادم الحرمين الشريفين وسمو أمير منطقة مكة المكرمة، بالإبقاء على “العرضية الشمالية” (محافظة)، وفقاً للأمر الملكي، القاضي برفع مستوى مركز “العرضية الشمالية” إلى محافظة فئة “ب”، وذلك بعد تغيير مسمى المحافظة إلى العرضيات، نتيجة لمطالبات من جيرانهم في الجنوبية.

وأضافوا: “أهالي الجنوبية يعارضون هذا الاتجاه، ويسعون إلى الحصول على مستوى “محافظة”، وذلك على الرغم من أن “العرضية الشمالية” تفوق جارتها الجنوبية في كل شيء؛ حيث إن عدد السكان يقدر بأكثر من ٧٠ ألف نسمة، وتقسم على ٦ قبائل، ذلك فضلاً عن موقعها الحيوي، والنهضة العمرانية، وعدد الدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية والمرافق العامة التي تضمها، فضلاً عن أنها تضم عدداً كبيراً من المؤسسات والشركات الأهلية”.
وأشاروا إلى أن ما يقوم به أهالي الجنوبية من معارضة، يمثل عقبة في وجه التنمية والتقدم المستهدف للعرضية الشمالية، وهضم لحقوق أهاليها.

وأوصى إمام وخطيب جامع السوق بنمرة بالعرضية الشمالية -حسن السهيمي- بأنه ينبغي على الجميع التزام تقوى الله، وتغليب جانب المصلحة العامة، وأن لا يقف أحد حجر عثرة في طريق التنمية، وأن نثق جميعاً برؤية حكومتنا الرشيدة، ولا ننازع الأمر أهله حتى تسير عجلة التطور.


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55 مشاراكات

  1. نايف الشمراني

    مفروض العرضيه الشماليه تتبع منطقة الباحة والجنوبيه تتبع منطقة عسير

    ‎رد

  2. العرضيه الجنوبيه

    والله العرضيه الشماليه تستاهل من ناحيه السكان وحبايبي اهل الجنوبيه والشماليه كلنا عينين في راس

    ‎رد

  3. سالم القرني الرياض العرضية الجنوبية

    العرضية الجنوبية والعرضية الشمالية كلهم عينين في راس واحد والعرضية الجنوبية اقدم من العرضية الشمالية بماركزها ودوائر الحكومية فيها نمرة تراجع ثريبان ولذالك العرضية الجنوبية لهاء الحق ان تكون المحافظة للعرضيات وهم ماقصرو حطوهاء في الوسط تخدم الجميع واتمنى من كل مسؤل ان يمسك العصاء من انص فاهل العرضيات كلهم في ذمته العدل والمساوااة فهي امانه في اعناقكم..

    ‎رد

  4. سعيد المنتشري

    الشماليه هيه نحو الخط العام
    وارض فيها ارض خضرا ووادي قنونا وتقترب من البحر الاحمر

    ‎رد

  5. D.Jack

    مدام هذا همكم
    ماقول الا الله يرفع عنكم ولا يبلانا

    ‎رد

  6. حسن بن عبدالواحد الشمراني

    سبحان الله صدق من قال الرازق في السماء والحاسد في الأرض يا اهل الجنوبيه تراكم داخل السعوديه ولستم خارجها ويوجدفي الشماليه محكمه ولايوجد لديكم اتقوالله في انفسكم وايضا انضرو الى التعداد والسكاني. كفايه عليكم اخذتم المستشفى وان شاءالله يشتغل الي عندنا ولا فرق بيننا وبينكم

    ‎رد

  7. الواثق بالله

    نرجوا من أخوننا في العرضية الجنوبية عدم حسد إخوانهم في العرضية الشمالية واذا كانوا يريدون مخافظة يطالبون بمحافظة مستقلة لهم فأن والله لايوجد مقارنة بين العرضية الشمالية والعرضة الجنوبية فالعرضية الشمالية متقدمة ولكن الحسد هوالذي دفعهم الى المكابرة على الحق وأسأل الله أن يحق الحق

    ‎رد

  8. المحافظة بالجنوبيه

    الف الف الف مبروك لأهالي العرضيه الجنوبيه عودة الحق لأهلي و عودة المحافظه لنا و مقرها بالمركز الحضاري الأمر حسم و نقلت المحافظه للجنوبيه فلا تحرقوا اعصابكم يا اهل الشماليه ع الفاضي يكفي وجود مركزين بالجنوبيه مركز ثريبان و الويد و اقدم مركز في المنطقه مركز ثريبان و ايضا وجود خدمات حكوميه حساسه مثل الأحوال و المرور و المخدرات و الجوازات قريبا …. و النهضه العمرانيه و المخططات السكنيه الراقيه الموجوده في مدينة ثريبان و ايضا التطور الملحوظ في الواجهه التجاريه للجنوبيه في شمران فأتوقع هذه تكفي ولا ينفع البكاء على اللبن المسكوب

    ‎رد

  9. ابو تالين البحيري

    نحن اخوة في اﻻسﻻم وﻻ ينبغي لنا التفرقة وبيننا صلة قرابة ورحم فالتعاون مطلوب للجميع ويجب علينا جميعا ان ننظر بعين العقل من احق له ارى ان نمره الموقع المناسب

    ‎رد

  10. فلان

    دام اخذناها بأمر ملكي اجل العرضيه الشماليه لقبها ملكي ولا اشوف احد يعترض !!

    ‎رد

  11. مكعان

    يااحوان التاربخ يفول اها ثريبان قوة جبارة لا شيخ ولاقبيلة ودايم الحق م القوة كل شي نتعب عليه نجيبه يلتقطونوه سكون سكون الجنوبية الجنوبية لك واﻷه مايستاهل بن وهاس يقعد بلا محافطة لكن خلونا نطالب بالاستقلال والا نرضخ للولقع والله يالوهاس مايخلون شي ان قعدنا تبعهم لكن الباحة ياحبيبي هدا اذا ماقعدوا ورانا

    ‎رد

  12. صبي قريش

    نمره مدينة متكاملة الخدمات واصبحت محط انظار التجار والمستثمرين .. اقول للذي لا يعرف العرضية الشمالية يزور نمره وسوف تتغير نظرته .

    ‎رد

  13. محفظة العرضية الشمالية يجيكم الخبر قريب

    تحلمون يااهل العرضية الجنوبية الامر الملكي رايح يتنفذ غصب عنكم
    اسماء المراكز التي تم ترقيتها من مركزفئة ( أ ) الى محافظة فئة ( ب )

    مركز ضرية
    مركز عقلة الصقور
    مركز شري
    مركز الدلم
    مركز العيص مركز طريب
    مركز الحجر
    مركز مرات
    مركز العرضية الشمالية
    مركز اشيقر
    مركز البدع
    مركزالمويه
    مركز القصب
    مركز الشملي
    مركز الحائط
    مركز موقق
    مركز السليمي
    مركز سميراء
    مركز طبرجل
    مركز تنومة
    مركز اضم
    مركز فيفا

    وتشكل هذه الترقيات لتلك المراكز والمحافظات
    ماليا من حيث الميزانيات والبنية التحتية وحتى
    عدد المدارس والكليات والجامعات.

    ‎رد

  14. محفظة العرضية الشمالية يجيكم الخبر قريب

    لآ شئ يسَاوي العآفيہَ في هذه الدَنيا فمن يٌدركہآ فَ الـحمَدلله ٬
    الحيآة جُميلهْ لِمنْ يُؤمن آن لأ شَيءْ بهأ يدُومْ

    ‎رد

  15. البرفسور حماده

    ياحبايبي. حقين نمره. أقولكم راحت عليكم بأاااااااااائ ههههههههههه

    ‎رد

  16. ابوعثمان

    لاينبغي من اخوة لنا بل اقول بعض الاخوة في الجنوبيه الاعتراض على امرصدر من دولتهم للعرضيه الشماليه بترقية مركزها الى محافظة لان الدوله اعزها الله عملت معايير على مستوى مناطق المملكه لترقية المراكز الى محافظات وفق ماتقتضيه المصلحه العامه وفق انظمه السنا بصدد ذكرها فالاخوة في الجنوبية كان ينبغي لهم البعد عن هذه الطرق التي تؤجج الفرقه بين ابناء العمومه واثارة النعرات القبليه المقيته وزرع الفتنه فالقله وهم المتنفذون هم من اقدم على هذا العمل لمصالح لهم ضيقه ولوان مركزهم الذي حصل على الترقيه لكنا اول المهنئين ولاضير في ذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم(لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لتفسه)اسأل الله بأسمائه الحسنى ان يعيدنا الى جادة الصواب وتقبلوا مروري

    ‎رد

  17. السهيمي

    نمرة مدينة متكاملة الخدمات وبها نهضة عمرانية وطفرة اقتصادية تفوق المخواة والاجاردة وذلك لموقعها الحيوي والدليل العقار فالاراضي بها قاربت المليون .

    ‎رد

  18. السهم الشمالي

    نحن فعلا نحب اخواننا في الجنوبية وهم رجال فيهم الخير لاكن ما قاموا به مؤخرا بشأن المحافظة امر غير مرضي يحمل في طياته التعدي وهضم الحقوق ولو كانت المحافظة للجنوبية ما فعل اهل الشمالية افعالهم وكان بامكانهم استغلال الواسطة في ترقية مركزهم لمحافظة .. المهم هذا درس للجميع ولامن مستتب والمحافظة ستظل في الشمالية وماشي خلاف .

    ‎رد

  19. صبي قريش

    الف مبروك للشيخ محمد علي شاكر
    ومبروك للعوااااااامر

    ‎رد

    1. احمد العامري

      اشكرك ويستاهل ابو علي كل خير
      بالنسبه الاخوننا في العرضية الجنوبية نحبهم ونعزهم مهما حصل
      ولا نكن لهم الا الموده ولاحترام واختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه هم يطنون انهم اولى ونحن كذلك
      ولكن لا نقول الا الله يكتب ما فيه الخير لنا ولهم
      وسنبقى اخوان على طول الوقت
      تحياتي للجميع

      ‎رد

  20. كوريا الشمالية

    اتقوا الله يا مشايخ الجنوبية واخص بن وهاس الاعتداء على حقوق اخوانكم في الشمالية امر مرفوض لا يصدر من عاقل محب للخير

    ‎رد

  21. صبي قريش

    للتوضيح .. الجنوبية تسعى من قديم في تعطيل مصالح الشمالية وسحب الدوائر الحكومية والمعارضة على المشاريع التي تخدم الشمالية منها مشاريع البلدية طوال الفترة السابقة وكذلك المعارضة على المستشفى وهذا موثق وما خفي كان اعظم .. فاتقوا الله يا جنوبيين مصيركم تراجعون الشمالية وتتبعونها اداريا ولن نقول لكم حينها الا عفا الله عنكم . .

    ‎رد

  22. بن مكعه

    اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكاذبين

    ‎رد

  23. ابوالكتاد

    اسأل كل ذو عقل وبصيره وكل مثقف من ابناء العرضيات وبعيد عن العنصريه هل هناك مبدأ وعرف يقر لأهل العرضيه الجنوبيه الاعتراض على هبة الدوله لأخوانهم في الشماليه إن من حق اهل الجنوبيه المطالبه لمركزهم بأن يرقى الى محافظه والدوله اعزها الله لاتألوا جهداً في اسعاد ابنائها وإنني على يقين ان عقلاء اهل الجنوبيه لايرضون بما فعله بعض المخالفون لذا اتمنى من صاحب القرار في هذا الامر عدم الالتفات لكل صاحب مطلب على حق وتثبيت ماحصل عليه مركز العرضيه الشماليه وتطبيق النظام الصارم والله يحفظ لنا بلدنا من شرور انفسنا اولاً ومن الاعداء وتقبلوا مروري ودمتم

    ‎رد

  24. رمز ال مشاري السهيي

    بالنسبه ياهل العرضيه الشماليه ثقوا بانه مقر المحافظه سوف تعود لمقرها الاساس وانتم ياهل الجنوبيه لاتتعبوا انفسكم وتركوا بعض التعليقات الي ترسلوها ترى النار ماتحرق الا رجل واطيها

    ‎رد

  25. الرزقي ابو يارا

    المحافظة هي محافظة العرضيات وسوف يكون مقر المحافظة المركز الحضاري بالعرضيه الجنوبيه ويكفي ان العرضيه الجنوبيه بها مركزين إخواننا الأعزاء بالعرضيه الشماليه اسآل الله العظيم ان يجركم في مصيبتكم بسحب المحافظة ووضعها في مكانها الصحيح ويكفي ان العرضيه الجنوبيه اقدم من المخواه ومجارده وتستحق ان تكون المحافظة بها عليكم بالصبر ونحن بدورنا سوف ندعوا لكم ان يرزقكم الله الترقيه الى محافظه ودمتم سالمين.

    ‎رد

  26. صبي قريش

    لا مقارنة ابد بين الشمالية والجنوبية فالجنوبية تعد قرية من قرى الشمالية وانظروا للنهظة العمرانية والنمو الاقتصادي وعدد القبائل وعدد المشائخ بلا دراسة ولا نسبة فنحن نعلم مهمة اللجنة ومردهم لتطبيق الامر السامي امر ابو متعب يطبق يعني يطبق .. يعني تعارضون الملك الله يصلحكم .

    ‎رد

  27. بن مكعه

    وينكم لاحس ولا خبر

    ‎رد

  28. صادق الوعد

    عملت دراسة حديثا من قبل لجنة رفيعة المستوى أمر بها وزير الداخلية برئاسة سمو الأمير منصور وكيل وزارة الداخلية. نتج عنها تفوق العرضية الجنوبية على جارتها الشمالية. بنسبة ٧٪ في كل مناحي الحياة. الإقتصادية والعمرانية والسكانية. والتعليمية. والدوائر الحكومية والخدمية.

    ‎رد

  29. السهم الشمالي

    الواسطات اللي عندكم في الوزارة ما رايح تنفعكم في موضوع المحافظة الامر انتهى للشمالية ليتكم توسطوا للعاطلين وظفتوهم وطورتم الجنوبية وبعدين تجيكم محافظة

    ‎رد

  30. صبي قريش

    دعوها فانها منتنة .. ياهل الجنوبية اتركوا العصبة المقيتة والفخر المذموم والواسطات الخداعة والحسد واهتموا بترقية مركزكم الى محافظة وازرعوا البلاد احسن لكم .

    ‎رد

    1. بن مكعه

      صدق لسانك ياصبي قريش

      ‎رد

  31. عوض وهاس

    نحن أهالي العرضية الجنوبية.
    نرفع. الشكر والولاء لقيادتنا الحكيمة. ممثلةً خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سلمان بن عبد العزيز والنائب الثاني. مقرن بن عبد العزيز. ووزير الداخلية. سمو الأمير محمد بن نايف ال سعود. وأميرنا المحبوب. صاحب السمو الملكي خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
    على إقامة العدل وإحقاق الحق. بأن تكون محافظة العرضيات. في المنتصف. بالعرضية الجنوبية.

    ‎رد

  32. السهيمي

    المحافظة للشمالية حسب الامر السامي ولا مجال للجدل العقيم ..
    وينبغي تنظيف القلوب من الحسد والبغضاء فالله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء .

    ‎رد

  33. صادق الوعد

    يا أهل العرضية الشمالية قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حقكم على عمران الذي غرر بكم. وأهمكم أن المحافظة عندكم. وهذا خلا ف الأمر السامي. الذي ينص على بقاء المراكز كماهي. إقرؤا إن كنتم تفقهون. التعاميم.
    عمران هو ومن تلقاء نفسه ألغى مركز العرضية الشمالية ورقاه الى محافظة للعرضيات.
    وهذا مخالف لتعميم إمارة منطقة مكة رقم ٣٥٣٣ بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٨ المبني على قرار وزارة الداخلية رقم ٢٠١ بتاريخ ١٤٣٤/١/١٢ بشأن تعديل الإرتبط الإداري لبعض المراكز ومنها : مركز العرضية الشمالية /مركز العرضية الجنوبية / مركز الويد

    ‎رد

  34. القرني

    محافظة العرضيات بمدينة ثريبان والي مو عاجبو يطق برأسه الجدار

    ‎رد

    1. احمد العامري

      ههههه قال ايش قال مدينة ثريبان قصدك الغرفتين والحوش بغيت اقل حارة ثريبان بس الحاره اكبر

      ‎رد

  35. ولد الديره

    اقول توكل انت واياه وش عندكم من دوائر كلها في الجنوبيه
    بعدين القرار مو ترقية الشماليه لمحافظه وانما مراكز العرضيتين
    يعني بدون كلام فاضي

    ‎رد

    1. احمد العامري

      انت الي توكل مع اني متاكد انك طفل يمكن تضيع مكان بيتكم

      ‎رد

      1. العامري

        واكبر دليل على ذلك ان الردود على هذا الموضوع كلهم من الشماليه واما الجنوبيه لاترى الا واحد او اثنين ….تحياتي لأحمد العامري ….

        ‎رد

  36. احمد العامري

    الى قبائل الجنوبية نحن اخوان ونعزكم ونحترمكم ولكن الحقيقه ان العرضية االشمالية اكبر من ناحية العدد السكاني ومن حيث النهضة الاقتصادية والعمرانية وانا رائيتكم بعيني لا تتسوقون في الاعياد والمواسم الافي العرضية الشمالية من نمره بتحديد والترقية جاءت امركز العرضية الشمالية الى محافظة فالماذا الاعتراض ووضع العقبات في جعل المنطقة تتأخر وتمشي الى الوراء بدل التقدم كل واحد منكم يراجع نفسه الموضوع ايس في صالحكم ولا صالحنا لاننا لن نرضى الا ان تكون الا في مكانها المستحق العرضية الشمالية ولن نسكت ابداً على الظلم والواسطات

    ‎رد

  37. العامري

    إن شاء الله تكون شمالية أهلها يستاهلون

    ‎رد

  38. العرضيه الجنوبيه

    يااهل الشمالية ريحوا انفسكم المحافظة خلاص تقررت في الجنوبية وخلونا من التعصب والكلام الفاضي ترا مابيفرق شي عندنا ولا عندكم

    ‎رد

    1. السهيمي

      خلاص مركز العرضيه الشمالية رقي الى محافظه ونتهى الامر على إخوتنا في العرضيه الجنوبية المتعصبين منهم أن يتركوا الشوشره ومحاولاتهم سحب المحافظه تعدي ونتهاك لحقوق اخوتهم وهذا التصرف يتنافى مع القيم والمبادئ التي ربانا عليها ديننا الحنيف

      ‎رد

  39. العرضيه الجنوبيه

    الله يهديكم

    ‎رد

  40. اخوكم في الله

    وين ماتكون تكون لكن الاهتمام وخدمة الناس بالعرضيتين اهم شيء للي بتكون عندهم وفي ذمتهم هؤلاء الناس كلهم.

    ‎رد

  41. منصور السهيمي

    نمرة: هي حاضرة العرضية الشمالية ولجنوبيه

    ‎رد

  42. حسن

    الأمر الملكي جاء بترقية مركز الشمالية إلى محافظة والجنوبية من حقها أن تصبح محافظة لكن ليس من حقها سلب حقوق الآخرين وهم ينهجون هذا النهج لأنهم يعلمون هم ومشايخهم الكرام أنهم يحتاجون مائة عام للحاق بالشمالية

    ‎رد

  43. منصور السهيمي

    هذه تعتبر خساره كبيره للنهظه العمرانيه في نمره ، ولكن بإذن الله سوف يكون مبنا المحافضه في نمره علماً بأننا نتفوق على العرضيه الجنوبيه بعدد السكان ، وكما امر الامير خالد الفيصل بأن تكون المحافضه با اكثريه عدد السكان . واتمنا عدم التلاعب في ذالك

    ‎رد

  44. saleh

    ما يثار شيء لا معنى له ان من سكان العرضيه الجنوبيه ولدينا جمعيات وقبائل ومصنع اسمنت وووو ….لكن كل هذا لا يعنى اننا نسلب حق احد وهناك لجنه تنظر في الامر

    ‎رد

    1. عزيز أحمد السهيمي ...

      للأسف ومع كامل احترامي للمتعصبين والرجعيين من اهل العرضيه الجنوبيه…
      لم يعيق تقدم المنطقه بأجمعها الا مثل هذه الافكار
      القديمه والتي تندرج تحت مسمى العصبيه القبليه..

      لماذا تريد هذه الفئه المحافظه في العرضيه الجنوبيه !!
      لو سألتهم جميعا
      لن تجد لديهم إجابه واضحه
      ولرأيتهم يتلعثمون في كلامهم
      ولو كان السائل على قدر كبير من الحوار
      لعرف انه لايوجد لديهم اجابه الا انها عصبيه قبليه
      لكي يتفاخرو بكون منطقتهم وضع بها محافظه!
      لن تجد احد منهم يتكلم معك بمنطق ومصلحه عامه للمنطقه كامله
      ولا يتكلم عن عدد سكاني ولا موقع حيوي ولا ولا ولا ….
      جُلَّ تفكيرهم حب التفاخر ..

      وساضع مثالا بسيطاً
      عندما قرر بنك الراجحي فتح فرع له في نمره وكانت ادارته
      في طور المفاوضات لشراء ارض
      اتى مجموعه ممن يحبون التفاخر كثيرا
      ومنحو بنك الراجحي ارضاً اقرب ما تكون مجانيه بشرط ان يكون البنك في الجنوبيه.. وفعلا تم ذلك !!
      السؤال.. ماذا قدم هذا الفرع للمنطقه في ذاك الموقع ؟؟
      للاسف انه اشبه بالفرع الميت اذا دخلته
      لم تكاد تجد فيه الا اثنين او ثلاثه موضفين يعملون فيه دوون مراجعين..
      لانه لايوجد عدد سكاني ولا نشاط تجاري قوي هناك
      بينما نمره تعج بالنشاطات التجاريه بكافة انواعها
      وبالماركاات العالميه ايضا ولكنهم اصبحو يتوجهو الى المخواه
      لكي ينجزو معاملاتهم البنكيه..
      فتخيل لو كان البنك في نمره كم سيرفر على اهل المنطقه من تجار ومواطنين
      من وقت وجهد …

      وبحسب بعض المصادر في بنك الراجحي ان معاملة نقل البنك من شمران الى نمرة تحت الدراسه حالياً وسيتم نقله في حال انتهاء الدراسه ..

      في النهايه احترم مل اهل العرضيه الجنوبيه فهم اصدقائنا واخواننا ومن افضل الناس الذين تعاملتهم معهم كرما ورجوله
      ولكني اخص بكلامي هذا المتعصبين فيهم ومن يحب التفاخر ولو كان على حساب المصلحه العامه… ودمتم بو

      ‎رد

  45. أبو علي

    نعلم جميعا بأن الله غالب أمره ومن حق أشقائنا في الجنوبية المطالبة بمحافظة مستقلة ولكن ليس على حساب سحب المحافظة من الشمالية
    نسأل الله أن يؤلف القلوب فقد كنا في زمن غير بالبعيد نتكبد عناء السفر لما يقارب ٢٠٠كلم ولم نجد من الاشقاء المطالبة بهذا الشكل والان اصبحت المسافة لا تزيد عن ٢٠ كلم فاصبحت صعبة عليهم مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل فلنقف جميعا صفا واحدا لكي تدور عجلة التنمية

    ‎رد

  46. كرفس

    جنوبية بإذن الله

    ‎رد

  47. عرضاوي

    هناك شخضيات نافذه لايروق لها ان تكون في العرضيه الشماليه من بدأ ياعندنا يانخرب وكلنا امل ان تقوم الدوله بسل سيف العداله وتطبيق الامر السامي بترفيع مركز العرضيه الشماليه الى محافظة قئة ب واللجان رإت في المركز انه استوفى كل النقاط المطلوبه للترفيع منها السكانيه والعمرانيه والمكانيه

    ‎رد

  48. عبدالله

    كلام مبالغ من قبل معد المقال الذي يريد بهذا الكلأم إثارة الفتنه والحقد في نفوس اهالي العرضيات وقد اجمع شيوخ القبائل على اختيار مقر في الوسط ويكون ذلك في نطاق مركز العرضية الجنوبية الوسط لمحافظ العرضيات وولاة الامر يدركون ما يخدم المصلحة العامة وقام عدة لجان بخصوص هذا الامر وقضي الامر

    ‎رد

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