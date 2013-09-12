محاولات سحب “المحافظة” من “العرضية الشمالية” يشعل غضب أهلها

ناشد عددٌ من أهالي العرضية الشمالية، خادم الحرمين الشريفين وسمو أمير منطقة مكة المكرمة، بالإبقاء على “العرضية الشمالية” (محافظة)، وفقاً للأمر الملكي، القاضي برفع مستوى مركز “العرضية الشمالية” إلى محافظة فئة “ب”، وذلك بعد تغيير مسمى المحافظة إلى العرضيات، نتيجة لمطالبات من جيرانهم في الجنوبية.

وأضافوا: “أهالي الجنوبية يعارضون هذا الاتجاه، ويسعون إلى الحصول على مستوى “محافظة”، وذلك على الرغم من أن “العرضية الشمالية” تفوق جارتها الجنوبية في كل شيء؛ حيث إن عدد السكان يقدر بأكثر من ٧٠ ألف نسمة، وتقسم على ٦ قبائل، ذلك فضلاً عن موقعها الحيوي، والنهضة العمرانية، وعدد الدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية والمرافق العامة التي تضمها، فضلاً عن أنها تضم عدداً كبيراً من المؤسسات والشركات الأهلية”.

وأشاروا إلى أن ما يقوم به أهالي الجنوبية من معارضة، يمثل عقبة في وجه التنمية والتقدم المستهدف للعرضية الشمالية، وهضم لحقوق أهاليها.

وأوصى إمام وخطيب جامع السوق بنمرة بالعرضية الشمالية -حسن السهيمي- بأنه ينبغي على الجميع التزام تقوى الله، وتغليب جانب المصلحة العامة، وأن لا يقف أحد حجر عثرة في طريق التنمية، وأن نثق جميعاً برؤية حكومتنا الرشيدة، ولا ننازع الأمر أهله حتى تسير عجلة التطور.

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