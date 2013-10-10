التلفزيون السعودي يعيد الزمن القديم بقناة خاصة لبث أرشيفه

يعتزم التلفزيون السعودي إعادة بث أرشيفه من البرامج والمسلسلات والسهرات والرسوم المتحركة التي عرضها منذ بداية تأسيسه، حيث تجري الاستعدادات حالياً لإطلاق قناة الأولى زمان التي من المزمع انطلاقها غرة محرم المقبل.

الجدير بالذكر أن التلفزيون السعودي بدأ بث أولى قنواته في عام 1385هـ الموافق 7 يوليو 1965م، من محطتي الرياض وجدة بالأبيض والأسود، وكانت القناة هي قناة المملكة العربية السعودية وتغلق في الساعة 8 مساء، وفي سنوات لاحقة تم إيصال البث التلفزيوني إلى مكة المكرمة والطائف ثم إلى بقية مناطق المملكة.

وذكر مصدر خاص لـ”المواطن” أن فكرة إطلاق هذه القناة جاءت بناء على رغبة كثير من المشاهدين الذين يرغبون في مشاهدة برامج “الزمن الجميل” التي جرى بثها قديماً.