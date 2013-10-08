الحديث بالصور.. “كرسيدا” موديل 96 بسعر 115 ألف ريال بالخميس

رصدت كاميرا “المواطن” عصر أمس سيارة من نوع “كرسيدا” موديل 1996 بأحد معارض السيارات بخميس مشيط معروضة للبيع بقيمة 115 ألف ريال من خلال تسعيرة وضعت على أحد زجاج الأبواب.

وأشارت اللافتة الخاصة بالإعلان عن السيارة إلى أنها مخزنة ولم تسر سوى 1600 كم.

ويصر صاحب السيارة على بيعها بالسعر المحدد الذي فاق الخيال رغم مضي أكثر من 17 عاماً على موديلها.

ويتجاوز سعر السيارة سعر “الكامري” الحالي موديل 2013 التي حلت محل الكرسيدا التي كان آخر موديل لها عام 1996.

وحظيت السيارة بإقبال العديد من المتسوقين لمعاينتها وسط دهشة من سعرها الذي تجاوز موديلات العام في أكثر أنواع السيارات.