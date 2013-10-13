الشيخ العصيمي يحتفل بزواج نجليه “مشهور ومشاري”

احتفل الشيخ خلف العصيمي بزواج نجليه مشهور ومشاري من ابنتي المرحوم فهد عيد العصيمي.
أقيم حفل الزواج في قاعة المسرات بالطائف بحضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.
“المواطن” تهنئ أسرة العصيمي، متمنية للعريسين حياة سعيدة وذرية صالحة.
احتفل الشيخ خلف العصيمي بزواج نجليه مشهور ومشاري من ابنتي المرحوم فهد عيد العصيمي.
أقيم حفل الزواج في قاعة المسرات بالطائف بحضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.
“المواطن” تهنئ أسرة العصيمي، متمنية للعريسين حياة سعيدة وذرية صالحة.
انتقل إلى رحمة الله تعالي، صباح اليوم، الشيخ