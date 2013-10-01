بالصور.. مواطن يكشف واقع الإهمال بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

وثّق مواطن بعض الممارسات الخاطئة داخل مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، بالإضافة إلى عديد من مظاهر الإهمال، وتدني مستوى النظافة، وذلك خلال مرافقته والده بالمستشفى.

وقال المواطن: إن هناك أجهزة لقياس نبضات القلب والأكسجين معطلة، مع أنها مركبة على المريض، مضيفاً أنه تم إبلاغ العاملين بذلك، لكن دون جدوى.

ورصد المواطن تدني مستوى النظافة بأرضيه قسم الباطنة، فظهرت حشرة “الصرصور” وهي تخرج من غرفة رقم (3) المخصصة للمرضى الذين يغسلون الكلى.

ووثق المواطن قيام شباب مرافقين يلعبون “بلوت” ويصرخون ويضحكون دون مراعاة لمشاعر المرضى قبل الفجر.

كما ذكر المواطن أنه وجد دولاب من الخشب لاثنين من المرضى، وقد ساءت حالته وانبعثت منه رائحة مقززة، ما اضطره إلى أن يقوم بإخراجه من الغرفة كاجتهاد منه ورحمة للمرضى.

وقال إنه رأى حالة مريض كلى مصاباً في يده، نتيجة إبره قامت ممرضة بحقنها له بشكل خاطئ، فتسببت له في تورم ونزيف وألم، وقد تم الإبلاغ عنه بعد الحصول على الاسم والرقم الوظيفي، وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال تمارس عملها في القسم وتتعلم في المرضى.

وأشار المواطن إلى وجود مرضى كلى وقلب وسكر وضغط، يسقطون على الأرض بسبب عدم وجود من يلبي احتياجاتهم للمياه.

وقال المواطن: إن والده دخل للمستشفى لكي يركب جهاز كلى، وهو ما لم يتحقق! رغم الوعود المتكررة من الاستشاريين.

وطالب المواطن بضرورة نقل والده لمستشفى متخصص؛ حيث إنه مريض كلى، وقلب، وسكر، وضغط، بالإضافة لمتاعبه النفسية جراء ما عاناه من سوء اهتمام.

وناشد المواطن سمو وزير الدفاع بنقل والده للمستشفى التخصصي من أجل علاجه وتأهيله نفسيّاً، كي يرجع لما كان عليه قبل شهر؛ حيث كان يمشي ويبتسم أمام أسرته وأبنائه.







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