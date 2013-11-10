بالصور.. احتراق سيارة في نجران وتفحّم قائدها

اصطدم مواطن -أثناء خروجه من عمله- بأحد أعمدة الإنارة عند كوبري السلسة بمنطقة نجران، وعلى الفور احترقت السيارة وتفحّمت جثّة السائق.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران -المقدم علي عمير جرمان الشهراني- في اتصال هاتفي مع “المواطن”، إن عمليات الدفاع المدني بنجران، تلقت -في تمام الساعة 1:41 دقيقة من ظهر اليوم- بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بأحد أعمدة الإنارة على كوبري السلسلة، بالقرب من محطة النجمة، وعلى الفور تحركت فرقة الإطفاء المدني، وفرقة الإنقاذ بمركز الدفاع المدني بأبي السعود بمدينة نجران.

وأضاف الشهراني: “عند الوصول للموقع، كانت النيران مشتعلة بالسيارة، وتم إطفاؤها وإخراج جثة السائق الذي وجد متوفىً، وتم نقله لمستشفى “أبا السعود” العامّ، لإنهاء الإجراءات الرسمية.