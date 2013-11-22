بالصور.. شاب يوزّع “الأحضان بالمجان” في ممشى بالمدينة المنورة

ألقت الجهاتُ الأمنية القبضَ على شاب عشريني حمل لافتةً -عصر أمس- لحضن بالمجان بالممشى العام المجاور لمستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة.

وكان الشاب قد حمل لافتةً كتب عليها باللغة الإنجليزية “Free Hug” بعد صلاة عصر أمس الخميس، ولاقى الشاب استغراب العديد من المارة ومرتادي الممشى العام، الذي يعدّ من أبرز الممرات بالمنطقة ويمارس به يومياً العشرات من الرجال والنساء رياضة المشي وخاصة الحوامل كونه قريباً من مستشفى الولادة المحاذي له.

ووجد الشاب -قبل القبض عليه- امتعاضاً من بعض الشباب الذين بيّنوا استهزاءهم بالتصرف، مبدين استغرابهم منه ومن أهداف القيام به.

يُذكر أنّ الجهات الأمنية بالرياض ألقت أيضاً -قبل أيام قليلة- القبضَ على شاب قام بعمل مثل هذه الظاهرة بأحد الشوارع العامة بالعاصمة، ووصف البعضُ من المتخصصين هذه الظاهرة بالدخيلة على المجتمع السعودي المحافظ.

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