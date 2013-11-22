بالصور.. شاب يوزّع “الأحضان بالمجان” في ممشى بالمدينة المنورة

بالصور.. شاب يوزّع “الأحضان بالمجان” في ممشى بالمدينة المنورة

2013/11/22
الساعة 12:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
210785
180
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ألقت الجهاتُ الأمنية القبضَ على شاب عشريني حمل لافتةً -عصر أمس- لحضن بالمجان بالممشى العام المجاور لمستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة.

وكان الشاب قد حمل لافتةً كتب عليها باللغة الإنجليزية “Free Hug” بعد صلاة عصر أمس الخميس، ولاقى الشاب استغراب العديد من المارة ومرتادي الممشى العام، الذي يعدّ من أبرز الممرات بالمنطقة ويمارس به يومياً العشرات من الرجال والنساء رياضة المشي وخاصة الحوامل كونه قريباً من مستشفى الولادة المحاذي له.

ووجد الشاب -قبل القبض عليه- امتعاضاً من بعض الشباب الذين بيّنوا استهزاءهم بالتصرف، مبدين استغرابهم منه ومن أهداف القيام به.

يُذكر أنّ الجهات الأمنية بالرياض ألقت أيضاً -قبل أيام قليلة- القبضَ على شاب قام بعمل مثل هذه الظاهرة بأحد الشوارع العامة بالعاصمة، ووصف البعضُ من المتخصصين هذه الظاهرة بالدخيلة على المجتمع السعودي المحافظ.

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‎وسوم

180 مشاراكات

  1. خالد الحربي

    الموضوع عادي جدا ، لكن العقول متحجره

    ‎رد

  2. ياسر التميام

    هذا اتفكير غلطو

    ‎رد

  3. غير معروف

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اححسن 🙂
    بسس الله يهديهم .

    ‎رد

  4. غير معروف

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اححسن 🙂

    ‎رد

  5. محمد عمر

    الحمدلله على نعمة العقل … يبغى يصير مشهور … خلي السجن يشهرة

    ‎رد

    1. Mohammed safar

      سويت شي غلط ؟؟

      ‎رد

    2. ميلاف بنت سلمان الشهراني

      ههخخخخخخخخخخخخخخخخ شكله فاقد حنان خلي السجن يحضه شووووي

      ‎رد

  6. غير معروف

    اعتذر عن الكل بس اللي شايف انو تصرفه غلط و اللي شايف انو الشاب هدفه ونيته غير صالحه فكل يرا الناس بعين طبعه ..

    ‎رد

  7. رجوح

    ياخي يقهروني بعض الناس إذا قالوا حركته عادية ومافيها شيء وهي معروفة ذي الحركة أنه النصارى هم إلي داخلينها علينا ويبونا نتبعهم في كل شيء واحنا ديننا دين الكرامة وحفظ النفس وذي حركات مالها داعي ولو أن إلي يشوفها عادية ولا هي بحرام على قولته طيب نمشي معه ونشوف مستوى عقله ذا ولو أنها حلال وكان الرسول ص سواها كان كل المسلمين اتبعوها لكن صدق رسول الأمة حين قال لتتبعن سنن من قبلكم

    ‎رد

    1. Mohammed safar

      طيب يا استاذي المحترم في عهد الرسول ص كانت كل الناس تحب بعضها ليش يسوها في عهدو ؟
      انتظر اجابتك

      ‎رد

  8. غير معروف

    التعاطف بين المسلمين شيء جميل وهذا لا يدل على أنه تقليد غرب أو من هذا المثيل فهاذه روح عطوفه وأحساس الشخص بالحنيه بين المجتمع وتواجد التعاطف ولحب بين المجتمع والصور المصوره هذا دليل على أنه في مكان عام يعني مسواء شيء يهز الرحمن أو من هذا المثيل هذا حضن يوزع الإحضان للأشخاص الذين لإيرون السعاده فالحياه لا أكثر ولا أقل هذا كلامي

    ‎رد

  9. المطنوخ

    احنا ما نبي FREE huge نبي FREE WIFI هههههههههههههههههه

    ‎رد

    1. ...

      ايه والله انك مطنووخ

      ‎رد

  10. محمد الحربي

    الله لا تبلانا

    ‎رد

  11. يخنقني الشوق

    سلامات تررا ماسوى شي ..

    ‎رد

  12. الحربي

    ؤالله المفروض حجب عن الشمس
    الين يموت

    ‎رد

    1. EN

      ليش اعدام وجلد وحجب عن الشمس معليش وقسما بالله عالم ﻻيعرفون معنى الحضاره يعني تركتو كل الي يسير في مجتمعنا وجيتو على هالمسكين الي ماكان نيته اﻻ الخير واعتقد تصرفه هادا انه يشيل الكلفه بين الناس والله لو واحد كافر جا وضمه اكيد راح يسلم من هالتصرف ﻻنه هالتصرف يشيل بينهم الكلفه وﻻفرق بين اعجمي وﻻ عربي اﻻ بالتقوى والي عرفته انه كان مؤدب وماتعرض للفتيات بس انتو بتكبرو الموضوع وتموتو بشي اسمه تشهير وعلى طول خليتوها تقليد للغرب طيب صح ممكن شافها عند الغرب وحب نكون احنا المسلمين اولى فيها وكان قصده تكون القلوب اقرب لبعض حتى لو ماتعرف الشخص الي قدامك صراحه الي يقول غير كدا وينتقده اسمحولي متخلفيييين بمعنى الكلمه

      ‎رد

      1. ...

        اشك عقلك براسك يارجل
        اجل ينحجب تحت الشمس لين يموت ها

        ‎رد

    2. روري

      واللهي ترا مرااا عادي مو حرام ولا شيء بس الناس تفكريهاا مدري كيف أنا لو كنت ولد لو حضنتك يأخي فكرره مره حلوه وما عليك من كلام أحد

      ‎رد

      1. 'الأحمدي...

        سلام عليكم أول شيء حاب أقول لكم أنو هو ما قلد الغرب هو قلد شباب الرياض وشباب الشرقيه ويبغي من هذا كله الشهر واضح كل الشباب صار يقلد مقاطع الكيك لسا بالغرب.وكل فتره يطلعون بشي جديد وكل هذا المقاطع مقصدها الشهراء صرنا ما نفكر بشي غير الشهراء وصلى الله على نبيا محمد وشكرا ..

        ‎رد

    3. Mohammed safar

      بغض النظر عن كل الي انتقوني انت انتقادك جا غير عنهم انت لو رجال تقدر تجاوب وتقولي ليش المفروض اموت !؟
      انتظرك

      ‎رد

  13. سمر الجهني

    ليه بلّغوا عنه ؟ (توحّش عاطفي يا لطيف) ماسوّى شي خطأ، وبيحضن شباب يعني مافي أي شي مخالف، صحيح إنها فكرة غربية لكنّها موش بطّالة 🙂 ، ذكّروني بسالفة ‘جوالات الكاميرا’ أوّل ماطلعت والحرب اللي كانت عليها ههههههههههه

    ‎رد

  14. مجهول

    فكرة جميله وهوا ما عمل شي غلط او محرم والي يقول اعدام وجلد عساها فيكم قولو امين

    ‎رد

  15. راما المدينة

    اجل انتوو ماشفتو كمان اللى كاتب زوجوني

    ‎رد

  16. طہـلآآل

    واللـه أنا آشوف انه مافيها أي شيء وحكومتنا متشددة على كل حاجه …..! 🙁

    ‎رد

  17. فاطمة الانصاري

    حسبي الله ونعم الوكيل ليه كل هـ التخلف عشان حضن لا ومن جنسو ايش فيها لا وكاتبين ظاهرة دخيلة على مجتمع محافظ خلوكم من هـ الظاهرة في أشياء كثيرة ف البلد محد داري عنها وهي تستحق انو ينشغلوا فيها

    ‎رد

    1. ANA

      صح لساانك ,,,

      ‎رد

  18. خلودي الكوري

    الرجال فاقد حنان لحد يشرهه عليه (عاالم عقولهم صغير) الله يهديه وبس

    ‎رد

  19. Mohammed safar

    وانا مو ملزوم اني ابرر للمنتقدين لكن ابغى اوريكم غلطكم وانا اقسم بالله العظيم كانت نيتي شريفه

    ‎رد

  20. Mohammed safar

    ممكن شخص واحد ممن المعترضين يقول لي فين الخطأ الي سويته او يقولي ليش لازم انعدم او انجلد او اتوقف او عامتاً اتعاقب !؟
    انتظر اجاباتكم يا منتقدين

    ‎رد

    1. ANA

      انا ما اشوفة تصرف غلط بالعكس شي جميل لافشاء المحبة والسعادة في المجتمع ,واللي انتقدوا لهم حريتهم , بس مستغربة شلون الشرطة تلقي القبض على شخص بس عشان بيحضن الناس في الشارع .

      ‎رد

  21. * molle

    من جد في عندناا في آلمدينه متخلفين كتيرر و نإأس ناقصه عقللل تراأ الولد ما سواا حاجه ولا إلي سواهـ حرام بالعكس مررررهـ شيء جميل إنو بيسعد الناس إلي بيحضنها و ما راح حضن بناات عشان يكون شيء حرام ؤلا مخالف للشريعه الإسلامية تراأ كلو مجرد حضن بس للأسف في كتير متخلفين و عايشين على العادات والتقاليد إلي مالها معنى و أنا مررررهـ أهنيك على الحركة الجميله هادي وأاقولك استمر و ربي يعطيك ألف عافيه 🙂 ..

    ‎رد

    1. ريومه

      ا̄ﻟي تقول اول مره اشوف بالمدينه ناس ناقصه عقل وبعدين تقولي مافي شيء هو شيء عادي ياليت تمشي على كلام واحد

      ‎رد

  22. Unknown

    اهنيك على الكلام يا ابن المدينة

    ‎رد

  23. أبو حمدان

    استغففر الله بس ناس مثل الغنم

    ‎رد

    1. ...

      الملافظ سعد يا رجل

      ‎رد

  24. ابن المدينة

    اولا .. حاب اقول لهم غلطان الي يقول ان هذا الشي جاء من الغرب . صح ان الغرب يمكن يسوو هذا الشي بداعي المحبة الاخوية وافشاء الفرحة بينهم بس …..
    هذا الشي وصانا عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن قفل منا الكثير عن هذا الشي وهذي دليل على وصايا الرسول قبل حوالي 1435 سنة
    تأملوا معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ” وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ” .

    و في حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تبسمك في وجه أخيك صدقة …) الحديث [الترمذي (4/340)

    اليس هذي وصايا كفيلة بان تجعلنا اخوة في دين الله
    مالذي بنا نترك كلام خير البشر ونلتفت لحركة من شخص من الغرب
    اذا كان تفكير الحركة سليم وفكرتها حلوة فلماذا نحمل ورقة لكي نجذب الانظار ونتسول بهذي الكلمة وهي كتبة بلغة غيرنا
    هم كتبوها لانهم لغتهم لماذا ننقل كل افعالهم كما هي
    لماذا لم نغيرها بما تحثه علينا عقيدتنا وشريعتنا الاسلامية

    لماذا لم تمشي بين وتسلم عليهم باليد وتبتسم فصدقني تنحب اكثر من فعلتك لهذي الحركة

    اعتذر على الاطالة
    اخوكم / عابر سبيل
    المدينة المنورة

    ‎رد

    1. Mohammed safar

      اشكرك جداً جداً على وقفتك معاي واشكر الجميع على وقفتهم مععاي وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل الناس متاحبين ومتقربين لي بعضهم عشان كذا ماكان احد يسوي الشي هذا او مايشابهه زمان
      شكراً لك

      ‎رد

  25. ابو ياسر

    امراض العصر

    ‎رد

  26. Mohammed safar

    بس حابب اعرف ليش تاخدوهي من باب مو كويس ترا والله خدوها من باب المحبه والأخوه

    ‎رد

  27. حمد الجهني

    يأخئ والله لو اني عنده لاحضنه حضن يقعد سنه ما ينساهه هههههههههه

    ‎رد

  28. أبو حسن

    حسبي الله ونعم الوكيل هذا كلو من الغرب والله يهدي شبابنا

    ‎رد

  29. نيتو

    نفس الحركة. بسويها يوم الخميس

    ‎رد

  30. بدر بن عبدالله

    ههههههههههههههه انا كنت عنده في الممشى والله يوم قفطوه في الدوريه قام يصرف وينزل راسه مايبي يتصور

    ‎رد

    1. Mohammed safar

      حتى وان اتكسكت انا ماكملت نص يوم وغير كذا لاني ماغلطت ومع الأسف كلامك خطأ انا مانزلت راسي

      ‎رد

      1. Mohammed safar

        اتمسكت**

        ‎رد

  31. batoul

    الابتسامة بوجه اخيك صدقة فما بالك حضن مجاني كذا من الله لله بدون سبب ..بس عشان انكتبت بالانجليزي اوتوماتيك صارت ظاهرة سيئة؟ ياخي حكم مخك حبتين و حفز الظواهر اللي تشجع التألف الاجتماعي…وبالاخير تراها ضمة

    ‎رد

  32. Mohammed safar

    انا اشكر جداً كل الي ما انتقدو جداً جداً شكراً للجميع ومني عارف والله كيف اشكركم احرجتوني والله ❤️❤️

    ‎رد

  33. واحد

    شي عادي وطبيعي المفروض ماعليه اي عقوبه

    ‎رد

  34. عمر العقالي

    يالطيف الله يشفيكم

    ‎رد

  35. غير معروف

    الحمد لله على كل حال

    ‎رد

  36. يوسف

    يخي عادي خلوها وناسه

    ‎رد

  37. مجهول

    ياخي عنده زياده حنان ويحضن شباب مش نساء

    ‎رد

  38. غير معروف .................

    ياخي الرجل يبي يحضن الناس عنده قله حنان ياخي وبعدين مو حرام اذا يحظن في الناس وبعدين يحضن شباب مو نساء

    ‎رد

  39. لله نحيا

    اشكر كل من أعطى رأيه. بخالص الاحترام وان دل دل على الأخلاق. العاليه. في نقيض ذلك. الذي أعطى وكتب تعليق. عنيف أو خارج عن إطار الأدب آتمنى التفكير قبل النطق بأائ كلمة !

    ‎رد

  40. الشريف يوسف

    والله انهه كفوو .. تراه موب حرام ذا الشي لا يمكن يؤجر على عمله ذاا ..

    ‎رد

  41. غير معروف

    الله يهديه

    ‎رد

  42. tooty

    ناس متخلفه ، حركة حلوه و ما فيها شيء محرم عشان يعاقب عليها انتو بطلوكم من تفكيركم المعقد و بس

    ‎رد

  43. الله اكبو

    متخلفين انتم مافيها شي جدا يعني لو فيها احراج واجع على نفس الشخص بس
    السعوديه صارت بلد الحرام والحلال كل واحد يجي يحرم ويحلل من راسه

    ‎رد

  44. nanoo

    شعب موعاجبه شي بس ينتقد لكن محد فكر يتحرك، يقولو انشرو هدي النبي عليه افضل الصلاة والسلام لكن قاعدين مايتحركو ولو واحد سوى شي مادخل مزاجهم قامو يدعو عليه وينتقدوه، الولد ماآذى احد ولا ازعج احد ماشي والي يبغى يجي يحضن، اتخدى احد يطلع في الموضوع شي حرام او غلط؟والمشكلة اغلب الي انتقدو تلاقيه واقف في الشوارع ويعاكس بنات الناس ولا مايعرف من الدين الا الشرع محلل اربعة

    ‎رد

  45. R

    يسوي الي يبغا محد لو دخل هوا ما اتعرض على احد ولا على عوائل احد حالو حال نفسو و هوا ما جبر احد على انو يحضنو هما الي بيجو يحضنو

    ‎رد

  46. دانهه ~جده

    ي الله حسستوني سوا منكر وش يعني حركه حلوه خلهم ينبسطو الي يقول جلد والي يقول لازم ينمحو ليه وش سوا زنا هوا يعني اشركك بربي متلا بسكم من التخلف والعقد دي

    ‎رد

  47. R

    الله يعينك على كلام الناس الي تفكيرهم لسا ما اترقى

    ‎رد

  48. S..

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

    ‎رد

  49. احمد الغامدي

    استغرب من البعض قوة تحجر عقولهم ، الحركه جميله جدا هي او اي طريقه ثانيه لنقلل من الاحتقان و التشاؤم اللي جانا من تعليقات اليوتيوب و القصايد و كل العنصرية اللي صايرة في مجتمعنا بمثل هاذي الخطوات البسيطه اللي اي شاب يقدر يسويها نقدر نشوف ان الضغينه بيننا مالها مكان و ان في الناس خير و ألفه و تواد اعيد و اكرر بهاذي الطريقة او غيرها و الانسان حر بالطريقه اللي ينتهجها بما انها لاتخالف الشرع ، يكفيني من هذا الشاب انه ادخل السعادة في قلبي فرؤيه كل مايعبر عن الود و السلام يسرني خصوصا في هذه الاوقات التي نرا فيها اخواننا حوالينا يقتلون و تحل بهم المصائب عافانا الله و اياهم

    ‎رد

    1. محمد الحربي

      عاده دخيله علينا لاكن هو حر
      يعمل اللي هو عايزووه بس الصراحه عيب تخيل معاك أهلك ويمر عليك رافع اللوحه وربي فرري كفف هههههههه

      ‎رد

      1. الشريف يوسف

        اصص لاتكثر انت بععد .. محد بيجبرك تحظنه .. شعب معقد والله

        ‎رد

      2. batoul

        مين قال اهلك لازم يضمونة، لو نفسيتك حلوة بتضمه لو مسوي برستيج انت حر….بتقنعني ما قد ضميت اخوك،عمك،خالك،ابوك؟!

        ‎رد

  50. نيمو

    وكل شئ قلتو تقليد كفار. والحضن شئ فطري في الانسان يعني بالمخ الانسان طبيعي يحضن ويبغى احد يحضنو. ولا بس الكفار يحضنو وحرام على المسلمين الله يشفي

    ‎رد

    1. S..

      صح لسانك يانيمو

      ‎رد

  51. ~

    ترا الولد ماسوا شيء ، حسستوني انه كفر وجع تفكيركم روحو غسلوه بالله ، عادي هوا حضن وش فيها يعني

    ‎رد

  52. اوراكل

    اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

    ‎رد

    1. انسان خيالي

      انتو بدقولو انوتشبيه بالكفار ومدري ايش طيب انتو قاعدين تقلدونهم بكل شي الملابس اللي تلبسونه السيارات اللي تسوقونه الطيارات البيوت اللي عايشين فيه.

      ‎رد

  53. ديف

    – وش قضيتك ي شنب ؟
    سطو مسلح
    -وانت ي شنب ؟
    ابد واللہ حضن مجاني ‹☺›

    ‎رد

  54. وحيد

    ياراقل

    ‎رد

  55. عجارم

    انا اااشوف تصرفهم عقلاني. وبالعكس الفكرة الغرض منها المحبة والألفة بين الناس. وكسر حاجز البغضاء والتشاحن بين اطياف المجتمع وقانونيا ما فيه اي مخالفة للاخلاق او أدب الاسلام.

    ‎رد

  56. إبوعيد

    اللي يقول الإحضان حرام ترا معلوماتك خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحضن الصحابة ووههو تفكيره انه ماعنده عنصرية وأنتو تحب العنصرية
    ؤاللي رفع اللوحة من شروطه أنو اللي معاه مايعاكسو بنات. ؤاذا شاف. بنت نزل اللوحة

    ‎رد

  57. المطيري

    والله أنها وقاحه صدق

    ‎رد

  58. المطيري

    هذا والله التقليد الأعمئ. يقلدون الغرب مايدرون. ؤش معناه

    ‎رد

  59. غير معروف

    صراحه تقليد الغرب يفرض نفسه

    ‎رد

  60. AYMAN

    لو ان الشخص تااذا راح افعل نفس الشي لان لايوجد اي خطاء فالموضوع ؛/

    ‎رد

  61. غير معروف

    وربي ما اشوف شي في الموضوع

    ‎رد

  62. يورين

    لما قريت التعليقات عرفت مين المتخلف من جد
    الولد حب ان ينشر الحب بين اخوانه في الاسلام
    مو غلط الي سواه
    اانتو تحسوه غلط لانكم ماتعودتو على الحب بين عائلاتكم
    واصحابكم

    ‎رد

    1. المطيري

      هيه نقطنا بسكاتك حب ربك ورسوله وفكر لي اخرتك وبلا شغل وقاحه

      ‎رد

      1. فواصل

        فين الوقاحه في الموضوع يا أستاذي الفاضل

        ‎رد

        1. المطيري

          الوقاحه انه يطلع قدام العوال والماره ويكتب عباره ليه اختار مكان يتواجد فيه البنات ليه ما راح صاله رياضيه والا ملعب والا مسجد وكتب عبارته ويشوف الي يجيه مو قدام مستشفى ولاده ومكان اكثر مرتادينه عوائل

        2. غير معروف

          معليش التخلف هوا تفكيرك لو يبغا البنات كان استقبلها بس التخلف التكفيري وسوء الفهم في دمك اظاهر

        3. batoul

          ببساطه لان شعبنا ما يمشي بالشوارع مافي غير كم ممشى تشوف خلق ربي يمشون فيه. و بعدين ما يقصد البنات شي بدييهيي

        4. Mohammed safar

          اولاً يا استاذي المحترم يا ابو تفكير محترم انا ماقصدت هذا الموقع لأنو اكثر الموقع الي يمرو فيه الشباب ثانياً انا مشيت في القسم المخصص للشباب ثالثاً انا لو قصدت البنات كنت حطيت البن او الكيك على اللافته ممكن تفهمني يا محترم فين الغلط ؟؟!
          انتظر اجابتك

  63. مجهول

    ياخي وش الي اعدموه واجلدوه ماعندك رأي غير العنف هذا انتو ماتتطورو لو ميت سنة الرجال يقصد ان العرب اخوة والحضن مبدا للاخوة والسلام الله يهديكم بس ويهدينا

    ‎رد

  64. Ramy

    على طول حكمتم على هذا التصرف من راسكم ‘ وتبون تجلدوه وتبون تذبحوه ‘ تفكيركم اللي يبيله ذبح ماسوى شي. محرم عشان يتساوى. فيه كذه ممكن الرجل مقصده الحضن الاخوي وانه يبي يوصل فكرة ان حنا المسلمين اوﻻ من الغرب فيما فعلوه افشاء المحبة والاخوة ..

    ‎رد

    1. ...

      هات راسك يارجل
      والله كلام سليم

      ‎رد

      1. Mohammed safar

        شكراً لك على احترامك ليا واشكرك على المشاركه واشكر الجميع على مشاركتهم سواء كان رافص او قابل للموضوع

        ‎رد

  65. عبدالرحمن الرشيدي

    الله و كبر

    ‎رد

    1. غير معروف

      معليش اصحح الكلمه (الله اكبر)وليس بالواو اعط لفظ الجﻻله حقه

      ‎رد

  66. Mohammed

    يا عالم ترا انا والله ماسويت جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفه للشرع ترا كل مقصدي الأخوه والسلام

    ‎رد

    1. ~

      ايه والله طببعا ماسويت شيء ماعليك منهم متخلفين الله يشفيهم

      ‎رد

  67. ............

    الهدف من الجلد انو يكون عبرة لي أي أحد يفكر انا يقوم بنفس الفكرة

    ‎رد

    1. ...

      هههههه عفوا يستاهل ايش ؟
      ماسار فيه شي الولد الحمدلله

      ‎رد

  69. غير معروف

    تقليد الكفار

    ‎رد

  70. فيصل

    شيء عايدي

    ‎رد

  71. غير معروف

    اذا كان هدفه نشر المحبه والاخوه بين العرب مثل ما يقول فيه طررررق كثيره غير الطريقه هذي
    واذا كان هدفه غير ذالك فهو تسلل ‹☺› امزح امزح

    ‎رد

    1. ...

      ماقالك انها اسرع طريقه !! ولا تستهبل بس فلسفه ؟

      ‎رد

    2. مجد الأمجاد

      عند الأفغان والباكستانيين السلام بالأحضان وخصوصا للي جاي من سفر، وهو شيئ عادي عندهم من عاداتهم..

      ‎رد

  72. aaa

    اشوف انها سخافه ولفت انتباه فقط

    ‎رد

  73. أبو حنين

    انما الأعمال بالنيات.
    ما تدري لّـِــَيـﮯ�ـَْـُشِ سوا كدا نيتو صافيا يمكن والقصد منها يمكن. حضن الاخخوه. لحد يحكم من عنده

    ‎رد

    1. غير معروف

      يمكن صح يمكن غلط بس اغلب الناس يقولو كلامك خطأ

      ‎رد

    2. Nero

      لو مو حرام أجل هو ليش ما راح في مكان كله رجال ليش راح بالذات عندى مستشفى للنساء هههههههههههههههههههههههههههههههههه

      ‎رد

  74. لله نحيا

    لمن يقول. العدم أو الجلد هل من نص أو حكم شرعي يوجب عليه العدم أو الجلد ! غير ذلك ماهو الشي العظيم الذي فعله ليعدم ؟ وهل برأيك ستحكم على نفسك بالإعدام لو فعلت مثله ؟؟ ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه )

    ‎رد

    1. Mohammed safar

      الله يعطيك العافيه وجزاك الله خير وانا جداً جداً اشكرك ❤️❤️

      ‎رد

  75. ريان العتيق

    لا اله الا الله وحده لاشريك له

    ‎رد

  76. .......

    الدين المعاملة.. لا يوجب ذلك العدم ؤلا الجلد آتمنى الارتقاء في التعبير ، قد يكون. تصرف يوقع فيه أي أحد .. لا يعني ذلك أنه مهمش ؤلا غير ذلك. ارتقواااا !!

    ‎رد

  77. Mohammed

    شكراً لي الي ما اعترضو على الفكرة واشكر ايضاً المنتقدين للفكرة انا كان هدفي ابين للغرب انهم مو افضل من العرب حبيت ابين انو احنا الشعب السعودي اخوان متعاونين ونحب بعض صح انو كانت في طرق اخرى لكن هاذي كانت اسرع طريقه وانا احترم ارآء المنتقدين شكراً للجميع

    ‎رد

  78. Mohammed

    عفواً …. المنتقضين

    ‎رد

  79. غير معروف

    وشكراً للي انتقدوني يعطيكم العافيه على رأيكم

    ‎رد

  80. امل الرشيدي

    ﻻحول وﻻ قوة اﻻبالله و‏​آلُلَّـﮩْ ​​م♥̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨͡ـ̸̸̸̨̨̨ن الفضاره

    ‎رد

  81. اسوم

    الله المستعان مفروض بدل هذي الحمله حضن بالمجان يكون فيه حمله افشو السلام بينكم اقتداء بالرسول صلى عليه وسلم

    ‎رد

    1. ANA

      كلا الحملتين جميلتين << وبالعكس اذا سويتي حملة افشاء السلام بتكون مبادرة جداً جميييييييييلة .

      ‎رد

  82. نووافَ

    يبي يقلدد الغرب المسكينن ~هههههههه

    ‎رد

  83. نووافَ

    ليتنني كنت فيهه ابي احضنهه

    ‎رد

  84. (⊙o⊙)

    هاذا التقددم خالهم يتقدمون

    ‎رد

  85. ابو عيد المرشدي

    عجينً عجنتيه يا الرفضا اكليه
    هذا المثال يقال لمن ارسل شبابنا للغرب واخرتها احضان ببلاش
    اقول واحللاه يا العجرا تحضنك حضن سنع

    ‎رد

  86. ..

    حسستوني انه فجر بفعله هذا !! , ترى ماسوى شي محرم

    ‎رد

  87. امجاد

    الفكرة جدًا جميلة والهدف منها نشر الحب بين المجتمع

    لولا انه حرام ، كان ضميته انا بعد :p

    ‎رد

    1. الحويفي

      لاحول ؤلا قوة إلا بالله إحنا مجتمعنا ينافي مثل هذه التصرفات كبروا عقولكم

      ‎رد

      1. ريومه

        ﻻ إلـہ الا الـلہ محمد رســـــول اللہ. اعدام مره وحده

        ‎رد

    2. مجد الأمجاد

      عيب عليكِ الكلام ذا..
      إذا حبينا ننشر الحب لنا في الحبيب -صلى الله عليه وسلم- أسوة.. ( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم ) فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم ; من عرفت ، ومن لم تعرف ، كما تقدم في الحديث. والسلام أول أسباب التألف ، ومفتاح استجلاب المودة . وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض ، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل ، مع ما فيه من رياضة النفس ، ولزوم التواضع ، وإعظام حرمات المسلمين
      ليكن شعارنا: “سلام مجاني” free salam .. فهمتِ يالغالية!

      ‎رد

  88. الجوري

    اقترح ان الي يسوى كذا ينجلد بنفس المكان يلي مشى فيه عشان يدري ان الله حق

    ‎رد

    1. ...

      لييه وش سوا الولد عشان يشهر فييه
      عمل يستمتتع به لا اكثر

      ‎رد

  89. سلطان العوفي

    عادي
    الرجل حر
    يمكن محتااااااج حضن
    حرم منه طويلا

    ‎رد

  90. سعد

    اسحب الجنسية عشان يحترم بلد الحبيب ﷺ

    ‎رد

  91. البلويه

    مجرد لفت انتباه لااشخاص يشعورون بالتهميش من قبل اسرهم والمجتمع

    ‎رد

    1. ولد الجنوب

      تسلمين يالبلويه

      ‎رد

    2. ...

      ابد ماهو بشرررط انه يكون مهمش
      مجررد عمل يستمتع فييه
      او ريما يكون تحدي
      ياخي اعط للناس اغذارهم

      ‎رد

  92. f.m.m

    حسبي الله على هيك اشكال …..بالعربي المفيد قﻻعيط

    ‎رد

  93. متابع

    اتمنى تاديبه هو ومن على شاكلته

    ‎رد

  94. ابومعاذ

    كلامك عين العقل اخي عادل دغريري … فتناقل اخبارهم بوسائل الاعلام … يعطيهم دعاية لافكارهم من غير قصد … ولا تنس قاعدة خااف تعرف

    ‎رد

  95. ابو عبدالرحمن

    الله يهديهم ولا يأخذ امانتهم استر لأهلهم

    ‎رد

  96. ابو فهد

    الاشكال هذه لابد ان تعدم حتى تكون عبره لغيرها

    ‎رد

    1. ...

      والله انه تفكيرك الي يبيله ينعدم
      اجل ننهي حيااااه عشان عمل طيشي

      ‎رد

    2. خالد كـ

      االي يقولك لازم ينعدم او ينجد ترا شي عادي انت الي مخك الفروض ينجلد او ينعدم ترا يقولون في علم النفس انو الانسان يحتاج لي حضن عشان الراحه النفسيه ويعني FREE HGU احنا دينانا دين الاسلام يعني كل عمل ونيتك وككلو مسجل عند الله تررا احنا احسن من برا الحممدالله احنا دينانا دين سليم يعني الاانسان يسوي الي يبا بس في حدود العقل وترا مو شي عيب ولا حرام ولا مكروه

      ‎رد

      1. محمد الخطراوي

        ياخي الي يقول انو عادي هاذي ظاهرة عند الغرب وحنا ماغير نقلد تعبان نفسيا اذكر ربك وصل واقرى القران على ماعتقد مافي راحة اكثر من كذا

        ‎رد

    3. محمد الحربي

      والله انك صادق ههههههه

      ‎رد

      1. غير معروف

        هههههههه ياحرام

        ‎رد

    4. ~

      والله انت اللي يبغالك العدم ، الحين الولد بيحضن وش دخخل العدم في النص ؟ تفكير مصدي 🙂

      ‎رد

    5. لودي

      ايش هالتفكير اعدام مره وحده العنف مايولد الا عنف وهذا يعتبر طيش شباب بالإنسانيه بالكلام المؤدب اقل شيء مانعطيهم اكبر من حجهم وهمى راح يتجنبون مثل هالتصرفات وشكرا اتمنى وصت المعلمون ياعنيف قال اعدام اووووووووووخص يالشديد اووووووخص هههه

      ‎رد

  97. عادل دغريري

    الحمد لله على نعمت العقل يا ليت ما تعطوهم وجه وتنزلوهم في المواقع الاخبارية لانه بهذه الطريقة تسوقون لما يعملون بدون قصد

    ‎رد

    1. بيش

      لا ؤالله مرهه عادي هو مابيسوي شيءغعلط مجرد حضن لاإكثر مؤ تحرش

      ‎رد

  98. ابو تمام

    صَدَق رسول الله – صلى الله عليه وسلم- حين قال: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ). قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: (فَمَنْ؟) (متفق عليه)

    ‎رد

  99. اسير الشوق

    الله يهديك

    ‎رد

  100. غير معروف

    مع الأسف تقليد الغرب

    ‎رد

    1. ANA

      حتى لو تقليد للغرب فهو تقليد في شيء جداً إيجابي .

      ‎رد

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