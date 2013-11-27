برنامج “حسن” يربك الأسر والمدارس

برنامج “حسن” يربك الأسر والمدارس

2013/11/27
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
161225
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مرت معظم الأسر السعودية بحالة استنفار كبيرة طوال الليلة الماضية قبل اختبارات برنامج “حسن” المفاجئ صباح اليوم الخميس في مدارس المرحلة الابتدائية, الذي يهدف بحسب مسيريه إلى قياس مستوى المعلم من خلال الطالب، بمعنى أنه ليس له أي تأثير على نتيجة الطالب, المفارقة المدهشة في الموضوع كما يراها الوسط التعليمي هو أن نظام التعليم حالياً في السعودية هو نظام التقويم الذي في غالبه يعتمد على التقويم شفهياً ولا يعتمد على الاختبارات التحريرية والدرجات، بينما برنامج حسن يعتمد على الاختبارات التحريرية والدرجات!!.

والأمر المحير الآخر وكما يراها المتابعون هو أن فكرة المشروع وكماء جاء في موقع البرنامج تذكر نصاً “بأن مشرفي التعلم الأساسي يقومون بإجراء تقييم لطلاب المرحلة الابتدائية في المهارات التي تم تدريسها من قبل المعلمين في مواد القرآن ولغتي والرياضيات والعلوم”، ومع ذلك فمن يقوم بالتصحيح وإنجاز هذا البرنامج وتصحيحه ورصده هم معلمو المواد أنفسهم! فقط مجرد مرور عابر أحياناً من بعض المشرفين للمدارس وتسليم النماذج. فكيف يا ترى ستتحقق أهداف المشروع!!.

أما عن أهداف المشروع بالدرجة الأولى فهي قياس مستوى المعلم وليس الطالب والدليل عدم دخولها في أي تقييم لمستوى الطالب وقد ذكر نصاً من ضمن أهداف المشروع من خلال موقع البرنامج “رفع كفاية المعلمين في توظيف إستراتيجيات التدريس لتحسين مستوى التعلم والتعليم, واكتشاف مواطن الضعف العامة عند المعلمين في تدريس العلوم والمعارف والمهارات”.

فكيف يا ترى يحصل ذلك ومعلم الصف نفسه أو زميل له آخر من المدرسة نفسها هما في الأخير من يشرفان على هذه الامتحانات ويصححانها ويرصدانها، فهل يا ترى هناك معلم من الممكن أن يضر بنفسه أو زميله في المدرسة نفسها؟ وهو يرى البرنامج ممتلئاً أصلاً بالتناقضات والثغرات وفيه تشكيك أصلاً في مدى كفاءته, بل في جميع الأحوال لا يمكن أن يقيس مستوى الطالب والمعلم وهو يجري بنظام مختلف تماماً عن النظام المعتمد طوال العام وهو نظام التقويم، بينما يجري بطريقة الامتحانات والدرجات!!.

بدورهم تذمر أولياء أمور الطلاب كثيراً مما يحدث لهم سنوياً من ضغط خلال وقت وجيز جداً؛ فاختبارات حسن تجري في يوم واحد, ولا يعلم به الكثير من المدارس إلا قبل يوم واحد من إجرائه، وهو ما سبب ربكة كبيرة جداً للمدارس ولأولياء أمور الطلاب فكيف يمكن تهيئة الطلاب لهذه الاختبارات في أربع مواد وخلال يوم واحد، بل خلال حصتين فقط من حصص اليوم الدراسي!!.

المدارس بدورها طلبت من الطلاب الاطلاع على بعض النماذج من خلال موقع برنامج حسن إلا أن المفاجأة كانت صادمة بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم حيث أن الموقع ونتيجة للضغط الكبير كان مغلقا طوال يوم الأربعاء ومن قدر وفتح له الموقع فلم تقل الصدمة عن سابقتها حيث فوجئ بإحتوى كل مادة من المواد الأربع حوالي الثلاثين نموذجا بمعنى أكثر من ( 120 ) نموذجا !!
فكيف يستطيع الطالب وخلال يوم واحد الإطلاع والمراجعة على كل ذلك ؟!
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97 مشاراكات

    1. غير معروف

      بكار عليه اختبار رياضيات انااحب مادة الرياضيات وشاطر فيها بس المعلمين يكذبون يقولو الاختبار تقيم لكم وابي اعراف الحقيقه فتحت جوجل

      ‎رد

  2. hglugli ]dkh

    اوريد اختبارات حسن في مدارسة الواحة الطفل اوراق

    ‎رد

  3. شيماء ناصر إبراهيم محمد

    ابي اعرف النتيجه

    ‎رد

  4. هلاليه وبحب الهلال مفتونه

    الله يعينن يا رب

    ‎رد

  5. شيخة الككل

    فاشل وافشل منهه ما شفت لانهه انا اليوم اختبرت رياضيات والابلات خايفااات يكتبون الاجوبه ع الصبوره ووحده تقلها اذا جات المديرهه هذا اكبر دليل

    ‎رد

  6. هلاليه

    الحمدلله مره كنت شايله هم بس لازم نفتح الكتاب يا دوافير لانها سمعتكك

    ‎رد

  7. محبهـ الله ورسوله

    لا مو مهم يا بشاير

    ‎رد

  8. محبهـ الله ورسوله

    فكه

    ‎رد

  9. محبهـ الله ورسوله

    والتخويف من المعلمات حسن وحسن واخر شيء لا له نتيجه ع مستوى الطالب خخ

    ‎رد

  10. بشاير احمد

    هل هو مهم

    ‎رد

    1. غير معروف

      يعني مافي

      ‎رد

  11. جوجو

    اختبار حسن للمعلمين وليس لطلاب

    ‎رد

  12. تفاحه

    مااااااله داعي المفروض اختبارات تكون اخر السنه والشاطر ينجح والكسلان يبقى والاهل عليهم شد الحيل مع ابنائهم

    ‎رد

  13. الجوهرة

    ذكية

    ‎رد

    1. غير معروف

      يقولون انه تقييم المعلمات بس مدري معلمات ولا طالبات

      ‎رد

  14. عامر الزهراني

    اختبار حسن مافيش فايده ياجماعه

    ‎رد

  15. عامر الزهراني

    السلام عليكم هاه بشر احد حصل شيء

    ‎رد

  16. عامر الزهراني

    مدرييييييييييييييييييي لاكن مالقيت اختبار حسن الله يسامحهم لاكن المعلمين يخصمون منهم درجاة هههههههههههههههههههههه ياحليلهم

    ‎رد

  18. غير معروف

    اختبار ثالث حسن

    ‎رد

  19. احمد العمري

    السلام سوبر اول شي السلام عليكم ورحمت الله وبركاته ثاي الصلات على النبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارجو كيفيت اطلع اجوبت العلوم والرياضيات اناطالب بتبوك بمدرست مؤته الي يعلمني جزاه الله خير انشاالله والسلام عليكم ورحمت الله وبراكاته

    ‎رد

  20. احمد العمري

    اول شي ابدا بسم الله ثاني الصلات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انا طالب بمنطقت تبوك بمدرست مؤتة الابدائيه الصف سادس انا مني عارف كيف اطلع الاجوبه للعلوم والرياضيات نرجو من المواطن العزيز يعلمني وجزاه
    الله الف خير النشاالله باسرع وقت ممكن اليوم الان تكفون والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته

    ‎رد

  21. سوير

    أبغى كيفية أضع رقم جلوسي

    ‎رد

  22. اسراء

    كم درجاتها

    ‎رد

    1. غير معروف

      فيه٦درجات فيه 4 درجات علئ كل سوال بالرياضيات

      ‎رد

  23. عيد حنان

    للصف ثاني ﻻ بتدءي

    ‎رد

  24. نور الهدى

    كيف ندخل على الدرجات في اختبار حسن

    ‎رد

  25. نور الهدى

    كيف ندخل على درجات بناتنا؟؟

    ‎رد

  26. ولاء عبدالله المسيليم

    لا يوجد

    ‎رد

  27. اختبار حسن!

    حرام والله ما يصير تجيبون اختبارات حسن واصلا ما يصير واصلا انا زفت بالاختبار واغلب مدرسة الابتدائية الخامسة عشر بالخفجي هي الي…

    ‎رد

    1. نور الهدى

      اجل ماتبغو بناتكم واولادكم ممتازين

      ‎رد

  28. اخت بدر

    لو سمحت أنا ابغى أعرف لو أخفقت أو ما متقنت هذا الاختبار ما ذا سيحصل لي

    ‎رد

  29. الجوهره

    كيف القا نتيجتي

    ‎رد

  30. شهد نواف الحارثي

    مدرسه الخامسه والاربعون

    ‎رد

  31. شهد نواف الحارثي

    ماده لغتي وقران

    ‎رد

  32. تعب وليس حسن

    والله من جد.

    ‎رد

  33. سلطانه

    حلو بس وين الدرجات

    ‎رد

    1. سلطانه

      وين الدرجات

      ‎رد

  34. سلطانه

    اختبار حسن باقي مااضعو الدرجات

    ‎رد

  35. زوزو

    ايذا خربطنا وكتبنا اي كلام بالورقه عادي لان يقيس مهارات الابله مو الطالب ولاكن الابلات يخوفونا ويقولو ذاكرو زين يدخل بالدرجات يمكن ترسبو بيضو وجيهنا لان لهم الابله الحقيقيه الي تشرح صح حتى لو انا مو مذاكرة بعرف مو كن اسئلة متوسط او ثانوي ولاكن مشروح هالدرس

    ‎رد

  36. متابع

    هذا البرنامج سيء للغاية وذلك ﻷنه مناقض لماعليه واقع الطلبة من التقويم والذي يتطلب تقويم الطالب عدة مرات ليتقن وليس شرطا أن يحصل على الدرجة الكاملة وخاصة أن التقويم يكون درس بدرس فالطالب يستطيع حفظ حتى مايقرأ فلسنا بحاجة لهذا البرنامج بتاتا إلا إذا صار إلغاء للتقويم وحل محله الاختبارات وتقييم الطالب بالدرجات كما كان التعليم سابقا فعندئذ لايهم إن تم اختبار حسن أوغيره وكذلك الأدهى والأمر إن درجات الطالب تكون مميزة أقل واحد يجيب 98 من مائة ويطلع هو إن الطلبة غير متقنين واكتب الأسباب أبغى أفهم كيف ؟ اللهم أخرجنا من التعليم على خير

    ‎رد

  37. حصه

    السلام عليكم انا طالبه. في الابتداي في السادسه ارد تحميل هذا البرنامج كيف

    ‎رد

  38. اللهم ارحمنا

    برنامج حسن ومن الوهله الاولى طلع برنامج فااااااااشل
    كيف يقيس مستوى المعلم من خلال الطالب
    والادهى والامر انه اذا نقص الطالب فقط درجة واحده يصبح الطالب غير متقن او مخفق
    وهذا سبب زوبعه وارباك للمدارس والاهل

    ‎رد

  39. بندهدزدندتد

    لعبه بند

    ‎رد

  40. اتقوا الله في دعوة المظلوم .

    ﺍﻵ‌ﻥ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﻪ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺑﺎﻟﻬﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﺳﺒﻮﻉ ﻳﻐﻴﺐ ﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻲ ﺩﻭﺍﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﻳﻨﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﺻﺎﺑﻊ ﻭﺟﺎﻳﻴﻦ ﺑﺲ ﻳﺨﺘﺒﺮﻭﻥ حسن .

    ‎رد

  41. اتقوا الله في دعوة المظلوم .

    الآن تريدون تحسين اداء الطلبه
    انظروا في حالات الغياب بالهبل
    كل اسبوع يغيب له يوم أو يومين هذا المنتظم
    فما بالكم بالي دوامهم من بداية السنه ينعد على الاصابع
    وجايين بس يختبرون قياس .

    ‎رد

  42. معلمة مخلصة . .

    والله هذا الاختبار إذا فعلا يقيس اداء المعلمة فلن يضيع فيه إلا المخلصة
    بعض الزميلات قالت لي بالحرف الواحد سوف اكتب لهم الإملاء وأخليهم ينقلونه من السبورة
    وانا مجتهده ومليتهم كما طلب مني ولم اصلح خطأ الطالبة بورق الاجابه
    وكذلك مع اختلاف توزيع درجات الإملاء من معلمة لأخرى .
    وايضا من خلال ملاحظتي لم ارى بعض الطالبات يجدن الحل في المواد الاخرى واتفاجأ بأن درجاتهم كامله .
    فاتقوا الله ايها المسؤولين .

    ‎رد

    1. همس

      مرةحلو😙👍

      ‎رد

  43. إدارية . .

    بعض الامهات لما عرفوا باختبارات حسن بدأوا يهتمون ويأتون لكي يسألوا عن مستوى بناتهم خوفا من الرسوب .
    لكن إذا قيل لهم إنه يقيس اداء المعلمة فآنهم لن يهتموا .

    ‎رد

  44. معلمة ثاني

    الان استغرب إذا ارادوا فعلا تحسين مستوى الطلاب
    لماذا لايجعلونها اخبارات دائمة وتؤثر على نتيجة الطلاب
    لكي يبذلوا جهودهم للمذاكرة

    ‎رد

  45. لمى مبارك البكر

    أريد النتائج

    ‎رد

  46. زهراء علي احمد العكروش

    لغتي والقران

    ‎رد

  47. أم ليلى

    برنامج حلو ومفيد وش فيه بالعكس مشكلته مع أول إبتدائي لأنهم باقي مايعرفون يقرأوون

    ‎رد

  48. استغفر الله

    يعني معللليييش بس اختببار حسنن مالو اي داعي ومدري ليش طلعوه ياخي الغوه ما نستفيد من شي

    ‎رد

  49. سوسو

    يارب وفقني

    ‎رد

    1. سلطانه

      اميننننننننننننننننننننن

      ‎رد

  50. غير معروف

    ساري وفقني

    ‎رد

  51. ليال بنت إبراهيم بن ظافر بن رجا دخشان ال نميس

    كم النتيجه

    ‎رد

  52. شريفه

    بنتي وولدي يقومونهم بعدكل درس لماذاتصعبون على الاطفال

    ‎رد

  53. شريفه

    لماذا الاختبارات شفويه بنتي تختبر شفوي وتحريري وهي بالصف الاول ابتدائي لماذاتربكون الطلاب بهذاالبرنامج

    ‎رد

  54. دانه

    صلة الرحم

    ‎رد

  55. لمـياء القـحطاني $

    للاسـف الشديد برنامج فاشل جدأ
    سوأل
    وش الاستفاده منهه

    ‎رد

  56. أم طالبه

    هناك معلمات يحتاجون اختبار لأنهم ماقيمو الطلاب للحين اخر مره شهر ١١ بس حرام الطالبات ماتعودو طيب أش ذنب أولى كان يفترض من الصف الثالث او الرابع إلى السادس

    ‎رد

  57. معلمه

    يبون يرجعون النظام القديم طيب الطلاب صغار ماتعودو ارحموهم اتقو الله البرنامج فاشل

    ‎رد

  58. غير معروف

    ليش ما اضافو المواد الأخرى طيب قياس المعلمة راح يعيدوه بعدين حرام أولى ابتدائي ياخي مايعرفون شي اسمه اختبار حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  59. لمياء العتيبي

    اذا هم يبون يقيسون فهم الطلاب ليش يختبرو ويعيدو الأختبار؟؟؟؟!

    ‎رد

  60. أم طالبه

    حسبي الله ونعم الوكيل
    هذا برنامج فاشل جدا
    ولا نبغه يستمر لأنها فاشل

    ‎رد

    1. غير معروف

      امممممم

      ‎رد

  61. معلمة

    معلمات المواد اغلبهن دخلن على فصولهن وغششن الطالبات لانه يقيس مستواهن والي عنده ذمه وتشرح طول السنة ماغششت وشف النتيجة حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  62. غير معروف

    التعليم يهللك فهل من منقذ

    ‎رد

  63. غير معروف

    اللهم قيض للأمة من يعود بها إلى مجدها
    والله ان التقييم الشفهي هو السبب في فشل ابناءنا
    اقترح يرجعون اختبارات زمان التحريرية

    ‎رد

  64. سحر محمد

    البرنامج بس ما بيتحمل في الجوالات؟

    ‎رد

  65. غير معروف

    للاسف مثل هذه الاختبارات المفاجئة لا يستفيد منها الطالب ولاالمعلم ولاالوزارة !المستفيد الوحيد هو المكتبة التي تبيع النماذج بمبالغ باهضة

    ‎رد

  67. لمار

    برنامج فاشل وبرنامج مله معنويه

    ‎رد

  68. اميره الدوسري

    برنامج كويس جداً وله معنويه واو

    ‎رد

  69. جوجو الغامضه

    طيب وشلون نسوفه صراحه مو حلو

    ‎رد

  70. نوره عبدالله المالكي

    كم أخذوا نتائج الصف الرابع البتدئيه مدرسه ثمانيه وستون وشكراً لكم

    ‎رد

  71. ام ريناد

    البرنامج فاشل جدا وليس له هدف وسبب ارباك للطلبات
    والمصيبه اغلب النماذج خطاء
    هم اصلا وزاره فاضيه مالقت شي يحطونه
    اول شي حسنوا من وضعكم يالوزاره بعدين حسنوه للطلبه

    ‎رد

  72. معلمه

    والادهئ والامر ان بعض اولياء الامور يعلمون عدم تاثيره على مستوى اولادهم مما ادى الى عدم الاهتمام او بذل الجهد في المذاكره للاولاد مما يلغي المصداقيه فكيف لك ان تقيم جهد معلم طوال السنه بطالب لم يذاكر الماده بل ان الام تقف امام المعلمه وتقول هذا قياس لك ولا يؤثر علئ بنتي فلن اذاكر لها واتعب نفسي

    ‎رد

  73. احلام

    أريد الدخول على موقع حسن والتسجيل ولكن لا أعرف كيف

    ‎رد

  74. zizas

    انا متفائل ان شاء الله ان ازمة التعليم العام ستنتهي قريبا …. نقول يا رب افرجها ..

    ‎رد

  75. غير معروف

    حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  76. معلمة صفوف دنيا

    إلى وزارة التربية ةالتعليم

    التعليم في سابق بسيط وو كان مفيد وله اهدافه
    ام اﻵن ﻵيوجد هدف. برامج على فاضي وﻵ يستفاد منها

    ‎رد

  77. معلم

    يااخوان برنامج فاشل واسئلته غير مقننة يفترض في الطلاب النبوغ ولايقيس المستوى الحقيقي جميع المدارس تزيف نتائجهتا لانه اختبار غير صادق اعجب كل العجب من التمسك بهكذا برنامج لعل هناك انس مستفيدين متمسكين باستمرار البرنامج
    تربويا صفر
    تعليميا صفر
    تقييم صفر
    يستحق جائزة اسوأ برنامج الله المستعان

    ‎رد

  78. قارئ خبر

    مافهمنا شي من هذا البرنامج ولا يتبع وزارة التربية اصلا

    ‎رد

  79. ام اسامه

    برنامج ماله اي داعي .كغيره من برامج الوزاره الغير مدروسه والغير مجديه .مشكلتنا ليست وليده الحظه مشكلنتا من بدايه التقويم وضياع هيبه الماده ومعلمها

    ‎رد

  80. متابع الى النهاية ..

    السلام عليكم

    البرنامج الآن له تقريباً ثلاث سنوات وكل سنه يكون بالفصلين ..

    وهو فااااااشل جداً وبدووون فائده … للطالب

    وليس له دخل في تقييم المعلم .أو المعلمة .. إنما لاشغالهم

    الصراحة انا حاب اعرف الى ايش رايح يوصلون اليه ..

    ‎رد

  81. التعليم والمستقبل المظلم

    مع الأسف ان برنامج حسن ربحي اكثر مما هو نفعي
    فكما سمعنا انه تم رصد مبلغ كبير لهذا البرنامج
    فالقائمون لايهمهم النجاح بقدر مايهم على كم يحصلون
    والدليل ان طريقة اجراءه خاطئه جدا
    فالطالب يقييم تقييم مستمر وحسن يقييم من خلال الاختبارات التحريريه
    فبالله كيف يعطى طالب الصف الاول الابتدائي اسئلةاختبار تتكون من صفحتين ويقال له اخرج قلمك وجاوب
    ولكن ان كانوا جادين في القياس فعليهم اسناد القياس الى المشرفين انفسهم والذين يعانون من الفراغ الزائد والنوم داخل مكاتب التربيه والتعليم من اجل اعطاء نتائج سليمه وصحيحه وبعيده عن المجاملات

    ‎رد

  82. محمد الاسمري

    الأفكار التعليمية الكثير منها مفيد إذا تم تطبيقها على النحو الصحيح لكن تطبيقها مع الأسف سيء جدا.. هل هذا كله غباء أم ماذا !!؟

    ‎رد

  83. ليل

    معلمة القران هي بنفسها اختبرت بنتي ولغتي تراقبهم معلمة الماده وغششتهم وتقلهم سر ﻻتقولون ﻻحد انا علشان احبكم ابغاكم تجيبون درجات عاليه طلع السالفه فيها تقييمها تعليم فاشل بمعني الكلمه

    ‎رد

  84. عبدالله الصريح

    اصلا الموقع استضافته تعيسة ورخيصة ونسخة البرنامج تجريبية وصيغة الملفات غير متناسقة

    الموضوع رب ارزقني وارزق مني

    ‎رد

  85. متابع

    مدام رأس الهرم ليس من عانى التعليم وصارعه من طفولته كالرشيد فلن يتطور بحسن او حسين !!!

    ‎رد

    1. مريم محمد شعبان محمد فضل اللة

      ليس عندي اي تعليق

      ‎رد

  86. كفيف ويااالطيف

    اللي اربك التعليم بالرياض وهو دمج المعاقين العشوائي….الدمج في مدرسةكبيرةفيها وكيﻻن ومرشدان فاشل …مدرسةاوﻻدي مثال لهذا الفشل والانحدار…كانت من المدارس المميزةتربويا وعلميا.فدخل برنامج دمج المكفوفين فتصارع المرشدان على المكافأةالتي تصرفهاالتربيةالخاصة ..المرشدالذي فازابالمكافأةاشغل نفسه بالمكفوفين ونقلهم ومتابعتهم ﻻن هناك مكافأة…..ام المرشدالثاني الذي خسرالمكافأةاشغل نفسةللحصول عليهاواهمل طﻻبه المبصرين .فبدأ الحسد والحقد والمشاكل بينهما ونسوا طﻻبهم وضاع الجميع في الفوضى والمشاكل….
    المدرسةالصغيرةهي البيئةالمناسبةلنجاح برامج المعاقوالكفيف..وﻻفيها سﻻلم تتعب المكفوفين.وانقاذهم فيها اسهل واسرع…وهذايعرفةالتربويون بالعقل وبالمنطق…الصغيرةأفضل ان كنتم تبصرون…

    ‎رد

  87. أيمن الفيفي

    التعليم في انحدار شديد ولا بد من وقفه صادقة في ما يجري في التعليم من ” عبث “.

    ‎رد

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