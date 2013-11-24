زيادة نسبة اشتراط قبول الإعانة لمرضى الأنيميا والحالات النفسيّة

أبدى عدد من مراجعي مراكز التأهيل الشامل بالمملكة، استياءهم من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الجديد، والذي يقضي بزيادة نسبة اشتراط قبول الإعانة لبعض الأمراض.

وعلمت “المواطن” -من مصادرها- أن مراكز التأهيل أبلغت بزيادة نسبة بعض الأمراض لإدراجها ضمن برنامج الإعانات قبل نحو شهر، حيث بلغت نسبة قبول مرض الأنيميا 70%، بينما كانت النسبة المطلوبة لقبول الإعانة سابقاً 40%.

واشترطت الوزارة أن لا تقل مدة مراجعة العيادات النفسية عن سنتين لمرضى الحالات النفسية الذين يتم قبولهم في برنامج الإعانات، علماً أنه كان من شروط القبول –سابقاً- أن يكون الشخص قد راجع العيادة النفسية لمدة سنة كاملة.







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