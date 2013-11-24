زيادة نسبة اشتراط قبول الإعانة لمرضى الأنيميا والحالات النفسيّة

زيادة نسبة اشتراط قبول الإعانة لمرضى الأنيميا والحالات النفسيّة

2013/11/24
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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أبدى عدد من مراجعي مراكز التأهيل الشامل بالمملكة، استياءهم من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الجديد، والذي يقضي بزيادة نسبة اشتراط قبول الإعانة لبعض الأمراض.

وعلمت “المواطن” -من مصادرها- أن مراكز التأهيل أبلغت بزيادة نسبة بعض الأمراض لإدراجها ضمن برنامج الإعانات قبل نحو شهر، حيث بلغت نسبة قبول مرض الأنيميا 70%، بينما كانت النسبة المطلوبة لقبول الإعانة سابقاً 40%.

واشترطت الوزارة أن لا تقل مدة مراجعة العيادات النفسية عن سنتين لمرضى الحالات النفسية الذين يتم قبولهم في برنامج الإعانات، علماً أنه كان من شروط القبول –سابقاً- أن يكون الشخص قد راجع العيادة النفسية لمدة سنة كاملة.

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