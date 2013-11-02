موظفو قطاع خاص يكشفون الجانب المظلم من “صندوق تنمية الموارد”

موظفو قطاع خاص يكشفون الجانب المظلم من “صندوق تنمية الموارد”

2013/11/02
الساعة 7:14 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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أبدى عدد من موظفي القطاع الخاص استياءهم من  إجراءات برنامج “دعم رواتب الموظفين” الذي يقدمه “صندوق تنمية الموارد البشرية”  للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين بوظائفها الشاغرة على أن يقوم “صندوق تنمية الموارد البشرية” بدفع جزء من رواتبهم لمدة تتراوح بين السنتين والأربع سنوات، مشيرين إلى أنه يحرمهم من فرص عمل مميزة.

وقال الشاب محمد عيسى (25 عاماً) إنه يعانى البطالة منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن البطالة التي عاناها تعود مسؤوليتها  بصفة مشتركة لصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل، مبيناً أن معاناته بدأت بعد تقديمه استقالته من الوظيفة التي التحق بها قبل 4 سنوات محاسباً بإحدى الشركات الكبرى وقامت الشركة برفع بياناته لـصندوق تنمية الموارد البشرية لتستفيد من الدعم الذي يقدمه الصندوق للشركات بدفعها جزء من الراتب.

وأردف عيسى قائلاً إنه بعد 10 أشهر من التحاقه بالشركة قدم استقالته لاضطراره إلى الانتقال إلى مدينة أخرى، موضحاً أنه كلما تقدم لفرصة وظيفية يطلبون منه في البدء رقم هويته الوطنية ومن ثم يتأكدون هل سبق دعمه من قبل “تنمية الموارد البشرية” أم لا وفي حالة أنه سبق دعمه يحجبون عنه الفرصة الوظيفية؛  لأن صندوق الموارد البشرية لن يدعمه مرة أخرى ومن ثم لن تستفيد الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من  برنامج  “دعم رواتب الموظفين”.

وأضاف محمد عيسى: “لا أعرف كيف أخرج من فخ البطالة الذي أوقعتني قوانين صندوق الموارد البشرية فيه ولا أحد يحاسب مؤسسات وشركات القطاع الخاص في حالة اشتراطها أن يكون المتقدمون لوظائفها الشاغرة غير مدعومين مسبقاً.

وأوضح أن هناك عدة أصدقاء وزملاء له يعانون مشكلته ذاتها، مبيناً أنهم ذهبوا  إلى صندوق تنمية الموارد البشرية لشرح معاناتهم ولكن دون تجاوب حتى الآن.

من ناحيتهم بين فهد المصباحي وعبدالمجيد العتيبي وتركي الشيخ-الموظفون بإحدى شركات القطاع الخاص- أنهم حصلوا على فرص وظيفية أفضل من وظيفتهم الحالية ولكن كان شرطهم الأول أن يكونوا غير مدعومين من صندوق الموارد البشرية، لذلك تمسكوا بوظائفهم الحالية رغم عدم رضاهم الكامل عنها، مشيرين إلى أنهم استبشروا خيراً ببرنامج “حافز” الذي يقدمه الصندوق للموظفين الذين تمسكوا بوظائفهم لأكثر من 27 شهراً  وهو عبارة عن مبلغ مالي يصل إلى 12 ألف ريال تقريباً، إلا أنه بسبب إجراءات وقوانين صندوق تنمية الموارد البشرية لم يحصلوا على هذا الحافز حتى الآن رغم أنهم قاموا بتقديم الطلب في عام 2011م ورغم متابعتهم له بشكل مستمر إلا أن طلبهم ما زال قيد التنفيذ حتى هذه اللحظة.

وطالب الموظفون عبر “المواطن”  وزير العمل بإعادة النظر في قوانين برنامجي “دعم رواتب الموظفين” و”حافز الاستقرار الوظيفي”، مؤكدين أن هناك الكثير من الفرص الوظيفية التي لا يستطيعون الحصول عليها بسبب اشتراط الشركات أن يكون الموظفون غير مدعومين مسبقاً وإجراءات الحصول على حافز الاستقرار الوظيفي معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً للغاية.


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31 مشاراكات

  1. ام فارس

    انا اندعمت 4شهور وجتني وظيفه ولا قبلوني بسبب الدعم هذا حسبي الله ونعمل وكيل بسسس والله شي يقهر

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  2. منسق اداري

    اسوء نظام الموارد البشرية المتفرض يكون فيه تحديث بيانات حاله حال التأمينات الاجتماعية حتى تقدر تتوظف في الشركات الثانيه انا من بعد استقالتي من الشركه الي كنت فيها قبل 5 سنوات وانا اتنقل من شركه الى شركه وبرواتب ضعيفه و الشركات ذات الرواتب الممتازه تتم رفضي منها علماً ان مؤهلاتني واجتيازي للمقابلات الشخصيه فلابد يكون فيه حلول بديله الى هذه المشكله مع العلم ان نظام الموارد البشرية يكون كالتالي اذا تم دعمك من الموارد الى اقل من سنه فممكن انك تتوظف في شركه ثانيه مدعومه من الموارد ولكن ان كان دعمك السابق اكثر من سنه فيتم رفضك من باقي الشركات وهذا الي حصل معاي مرات ومرات

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  3. باسم وقعت بالفخ

    ياليت نسوي هاشتاق ونكون كلنا يد وحده لان هذا ضلم

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  4. روح

    حسبي الله ونعم الوكيل ليا سبعه سنين بعد دعم الموارد البشرية ولحد ذحين متضرره من الدعم ذا ، كل مارحت شركه قالو مانقبل مدعومين وقبلت بوظيفه راتبها اضعف من ضعيف ، كثير مننا ماكان عارف نظام الدعم لو طلعنا من نفس الشركه وكنا مغفلين بالجزء السيء من الدعم ، حسبي الله ونعم الوكيل

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  5. غير معروف

    وياليت نسوي زي ما قالت الأخت فاطمه

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  6. غير معروف

    وانا والله كمان استقلت ورحت شركات ثانيه نفس كذى بس لازم نشوف حل ولا نسوي هشتاق

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  8. حلم

    للاسف انهم يشجعون ع البطاله مو مثل ما نسمع كل اناس عندها ظروف للتخلي عن العمل
    ياخي قهر انك تقعد عاطل ع الاقل يحطون فتره ثم يتجدد الدعم
    لازم يشوفون لنا حل وزارت العمل

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  9. فهد المبارك

    حسبيالله ونعم الوكيل لو يدرون بحالنا ماوقفو الدعم ولو هم مع مصلحة المواطن فعلا انا بكمل السنه عاطل عن العمل وعسى الله يفرجها علي والاقي رزقي فيهم ولا بدونهم وياكم وجميع المتضررين من هالصندوق حسبيالله ونعم الوكيل

    اقل مافيها دعم مرتين لكل مواطن كفيله انها تضهر الايدي المجده والي تسعى ورى الاستقرار الوظيفي مع الشركات لذلك صار توجه المواطن للقطاع الحكومي صار بشكل كبير والشركات مافيها الا اجانب….

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  10. مهمومه

    وانا ضحححيه صندوق المواارد البشششريه و ضاقت فيني الدنيااا
    شركة رفضتني بسبب ذلك !

    حسبي الله و نعم الوكيل

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  11. غير معروف

    وانا كمان ضحية الموارد البشرية

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  12. مجدي

    والله نكبنا الصندوق الاسود

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  13. مجدي

    وانا ضحيه للموارد البشريه. نظام الموارد البشريه. جدا فاااااشله. طيب لو انتقلت مدينه اخرى لظروف خاصه. هل اجلس عاطل عن العمل ؟ انا لما سجلت في العمل كنت في الثانوي ادرس ولما خلصت دراستي. بشوفلي وظيفه احلى. انصدمت من النظام ومن الموظفين تبع الموارد حاطين ورعان كل واحد ينافخ. اااه حسبي الله ونعم الوكيل < من قلبي وربي. الصندوق الأسود المفروض اسمه كذاا. الله يساعدنا ويعيننا

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    1. أم علاوي

      انا كمان ضحيه لها الصندوق جعله ينكسر على روسهم
      كان باقيلي شهر واكمل سنتين واستقلت لظروف قهريه وما استفدت شي على الاقل كان نزلولي حق السنه
      ولما تحسنت ظروفي رحت اقدم على وظائف كلهم مايبغوا مدعومه
      حسبي الله ونعم الوكيل
      لما كلمت الموارد قالوا غيري المنشأه

      ‎رد

  14. ابوخليل

    خطة الصندوق جدا فاشلة وخلفت ادة الى زيادة البطالة المفروض يطبق قانون الموارد البشرية لمن يكون راتبه بين الخمسة واستة الاف ريال حتى يصتطيع اخذ قرض ليبني حياته الزوجية – حاليا انا متظرر من هذا النظام من عام2014 حتى 2016 لم استطيع الحصول على وظيفة

    ‎رد

  15. قب

    اعز الله رحنا فيه
    طيب والحل الى متى
    هذا الظلم الله لا يوفقهم زي ما عطلو حياتنا

    ‎رد

  16. غير معروف

    طيب ياشباب خلونى نجتمع ونروح أولى العهد

    ‎رد

  17. saif Alharbi

    ذا انا موظف لدي احدي المطاعم لمدة سنة وتم دعمي من قبل الصندوق خــلال هذه الفترة وتقدمت باستقالة من العمل المذكور وذهبت الى قطاع آخر بمعنى شركة آخري وتقدمت لدية وتم قبولى عن طريق دعم صندوق الموارد البشرية ماهي الية النظام لدي صندوق الموارد البشرية ؟ هل هو القبول او الرفض ؟

    ‎رد

  18. saif Alharbi

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيت اسأل الحين عدلو النظام هذا ولا لسى ؟
    لاني اول قدمت في شركة وفصلت والحين قدمت في شركة ثانية وقالوا راح نسجلك في الموارد البشرية مع انو عارف اني كنت اشتغل في شركة ثانية واني كنت مسجل في الموارد البشرية

    ‎رد

  19. بو جاسم

    حسبي الله ونعم الوكيل انا ضحيه بسبب الموارد البشرية 😢

    ‎رد

  20. فهد الجهني

    لا حول ولا قوة إلا بالله ، مشكلة الي صاير تحولت من نعمه إلا نقمه ، أنا بشركه وتم دعمي من الموارد البشريه لكن المشكله أن الشركه تسوي مشروع بالغربيه وبالتحديد ينبع وبعد ماتنتهي تروح لمركزها الشرقيه الخبر

    ‎رد

  21. أبو براك

    وانا ضحية الموارد البشريه حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  22. أبو براك

    حسبي الله ونعم الوكيل وانا ضحية الموارد البشريه
    كل ماتقدم على وظيفه يقولون سبق وندعم من الموارد البشريه

    ‎رد

  23. منى الحكمي

    انا احد ضحايا الموارد حسبي الله ونعم الوكيل الحين الشركات ماتقبل اي شخص مدعوم من صندوق الموارد

    ‎رد

  24. فاطمة الحربي

    وانا ضحية الموارد البشريه جاتني كذا فرصة للوظيفه بمرتب عالي لكن للأسف لم تتم الموافقه لانه سبق ودعمي من الموارد البشريه حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  25. غير معروف

    وانا ضحية صندوق الموارد البشريه انعرضت عليه كذا وظيفة بمرتب مرتفع لكن للأسف لم يتم الموافقه لانه سبق ودعمي من الموارد حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  26. سااااخر

    رددو يييييياااااا للللللييييلللل مـــــــــــــــطـــــــولـــــكـ

    ‎رد

  27. محمد البارقي

    الله يعطينا الجنه

    ‎رد

  28. عاطل بامر الموارد البشرية

    الحمدلله اولا واخيرا أ نا احد ضحايا صندوق الموارد هذا الصندوق انشئ من اجل خدمة الشباب العاطلين بمساعدتهم على ايجاد فرص عمل ولكنه للاسف انحرف عن مساره واصبح احد اسباب البطالة في البلد ارجو من كل اخواني المتضررين ان نكون يد وحدة ونتقدم بطلب رفع الظرر عنا

    ‎رد

    1. فاطمة الحربي

      ياليت والله نرفع شكوی لهم لان جد كلنا متضررين اكثر من انه مستفيدين

      ‎رد

  29. موظف قطاع خاص

    اضف الى ذلك سواء الخدمة عند المراجعة
    وتعقيد الانظمة في الموارد البشرية

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