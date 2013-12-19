عاجل : طعن طالبة في المتوسطة 184 بالرياض

عاجل : طعن طالبة في المتوسطة 184 بالرياض

2013/12/19
الساعة 2:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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شهدت المتوسطة ١٨٤ للبنات في الرياض اليوم حادثة طعن طالبة في أحد الفصول.

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