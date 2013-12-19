2013-12-19 almowaten2 الرئيسيةالسعودية اليوم عاجل : طعن طالبة في المتوسطة 184 بالرياض عاجل : طعن طالبة في المتوسطة 184 بالرياض 2013/12/19 الساعة 2:12 مساءً - فيالسعودية اليوم 58185 33 طباعة شهدت المتوسطة ١٨٤ للبنات في الرياض اليوم حادثة طعن طالبة في أحد الفصول. ( المواطن ستوافيكم بالتفاصيل حال توفرها) "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن فيديو مروع.. طفل مصري يتصارع مع كلب مفترس وينطحه برأسه شاهد.. مجهولون يتعمدون إشعال النار في مساجد ببريطانيا شاهد.. مطاردة مثيرة لشاحنة على طريق سريع تنتهي بكارثة شاهد.. تخبط شاحنة على الطريق يتسبب في حادث مروع شاهد.. لحظة سقوط صندوق حديد على شخص الرياضة العالمية توتي: سأرتدي قميص روما للمرة الأخيرة.. وجاهز لتحدٍ جديد بالفيديو.. مانشستر يونايتد بطل الدوري الأوروبي على حساب أياكس بالفيديو.. مانشستر يونايتد يتقدم على أياكس في نهائي الدوري الأوروبي بيكيه يُقلل من إهانات لاعب ريال مدريد: لا يجب إعطاء الأمر أهمية أكبر مما يستحق من هنا.. التشكيلة الرسمية| مانشستر يونايتد X أياكس فيسبوك