تخصيص الرقم 8001222999 للرد الآلي على متقاعدي الأمن العام

دشّن مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج، مشروعَ الردّ الآلي الذي تنفذه إدارة شؤون المتقاعدين بالأمن العام، وفق أسس تقنية وإلكترونية هدفها التسهيل على المستفيدين من إدارة شؤون المتقاعدين من منطلق الاهتمام والتقدير لمن خدم هذا الوطن، والعمل على التواصل معهم في مناطقهم بأيسر السبل من خلال خصائصه المتعددة والتي تتمثل بتخصيص هاتف مجاني للرد الآلي 8001222999.

ويقدم هذا الرقم -وعلى مدار 24 ساعة- خدمات لعموم متقاعدي الأمن العام، إضافة إلى خاصية التواصل مع المأمور أو استخدام خاصية الرسائل الإلكترونية sms، وهذا النظام الذي تم استعراضه خلال الفيلم التعريفي أثناء التدشين.

وبيّن الفيلم التعريفي أن النظام يحتوي على عدة أنظمة مرتبطة بإدارات الأمن العام ومركز المعلومات الوطني، حيث يحتوي ‏على نظام للأرشفة المتطورة لعموم الضباط والأفراد، ونظام تسوية الحقوق للضباط والأفراد، كما يتضمن المشروع نظاماً للتعويضات، وهو خاص بحساب مقدار التعويض والإجازات وإصدارات نهاية الخدمة وتسوية الإجازات ومقدار العجز ونسب الاستقطاع، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة المتقاعد بعد تطويرها.

وحضر التدشين مساعدو مدير الأمن العام ومديرو الإدارات وعدد من القادة الميدانيين، ويساهم هذا المشروع في إيجاد بيئة ذاتية للتعامل الإلكتروني لمنسوبي الأمن العام المتقاعدين لجميع الخدمات اللازمة واليومية للمتقاعد.‏



STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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