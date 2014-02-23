الداود يعلن تسهيلات لشراء المراجع الأساسية لطلاب الطب

أعلن مدير جامعة الملك خالد -الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود- أن الجامعة بصدد تقديم تسهيلات لشراء الكتب الطبية الأساسية لطلاب وطالبات كلية الطب -بكل مستوياتها- من خلال مكتبة الجامعة؛ حيث سيتم شراء هذه الكتب وتسليمها الطلاب والطالبات، كاستعارة الطويلة الأمد، وتمتد حتى التخرج، وذلك مساعدة من الجامعة، نتيجة ارتفاع أسعار شراء الكتب الطبية المتخصصة.

جاء ذلك خلال تدشينه معرض الكتاب الطبي الـرابع عشر، الذي نظمته عمادة شؤون المكتبات، بالتعاون مع دار شمس للنشر والتوزيع، بمبنى كلية الطب بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، وعميد كلية الطب -الدكتور عبدالله عسيري- وعدد من عمداء الكليات.

وتجول الداود في المعرض، واطلع على ما يحتويه من مراجع علمية طبية متخصصة وحديثة.

يذكر أن المعرض يضم أحدث الكتب والمراجع الطبية المتخصصة؛ لأكثر من ستين ناشراً من كل أنحاء العالم، وأكثر من خمسة آلاف عنوان طبي، لأكثر من (10) آلاف كتاب ومرجع طبي.







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