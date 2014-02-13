سعودية عمرها (18) سنة تتبرع بـ(50) مليون ريال لوجه الله

وقفت فتاة سعودية، لم يتجاوز عمرها (18) عاماً، أكثر من (50) مليون ريال، لمصلحة جهات خيرية تعمل داخل السعودية.

وقال رجل الأعمال -بدر بن محمد الراجحي، على حسابه الشخصي في “تويتر”-: “بشرى سارة.. سعودية لم يتجاوز عمرها (18) سنة، وقفت من مالها أكثر من (50) مليون ريال.. ما شاء الله.. تبارك الله”.

ولم يكشف الراجحي عن هوية الفتاة، لكن المغردين الذين تفاعلوا مع الـ”تغريدة”، اعتبروا ذلك أمراً إيجابياً، حتى لا يضيع ثوابها، معتبرين أن عملاً كهذا يمثل نموذجاً يجب احتذاؤه.

والجدير بالذكر أن بدر محمد الراجحي، هو عضو ورئيس شركات استثمارية وصناعية وخيرية عدة، مثل “حديد الراجحي”، مصرف “الراجحي”، “منافع القابضة”، “دعم العقارية” و”محمد الراجحي القابضة”.