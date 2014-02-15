“هيري” ابتكار سعودي “طبيعي” للقضاء على تساقط الشعر والقشرة

كشف صالح بن يوسف الغضية أحد المشاركين الرئيسيين بجناح منطقة القصيم بمهرجان الجنادرية ، بأنه صرف أكثر من مليون و200 ألف ريال عبر خمسة عشر عاماً من العمل ، فضلاً عن البحث لمدة 10 آلاف ساعة من أجل التوصل إلى ابتكار جديد يضاف إلى اختراعاته السابقة.

وبين الغضية أنه سافر خارج البلاد، حتى توصل إلى خلطة أعشاب طبيعية بنسبة 100% أطلق عليها اسم “هيري” تعمل على تغذية الشعر مما يزيد قوته ونعومته ولمعانه، ويوقف التساقط والتقصف بشكل سريع للرجال والنساء والأطفال.

وأشار الغضية إلى أنه تعاون مع مؤسسة سعودية لتسويق منتج “هيري” الذي ينهي مشاكل الشعر بشكل فعال خلال مدة استعمال 4 مرات في الأسبوع، ويباع بمبلغ 199 ريال فقط.

يذكر أن الغضية مخترع سعودي يبلغ من العمر 50 عاماً في حين لم يتجاوز تعليمه المرحلة الثانوية، وله أكثر من 40 اختراعاً، وحاصل على برائتي اختراع.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :